योगी को बच्ची ने गिफ्ट में दिया खिलौना वाला बुलडोजर; गदगद हो गए मुख्यमंत्री, वीडियो वायरल है

सीएम योगी के गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखनाथ मंदिर में एक बच्ची ने उन्हें खिलौना बुलडोजर भेंट किया। सीएम ने मुस्कुराते हुए बच्ची से मुलाकात की और पढ़ाई की सलाह दी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के दौरान एक दिलचस्प और भावुक क्षण देखने को मिला। शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में भ्रमण के दौरान कानपुर से आई पांच वर्षीय बच्ची यशस्विनी ने मुख्यमंत्री को ‘खिलौना बुलडोजर’ भेंट किया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग मुस्कुरा उठे, वहीं सीएम योगी भी अपनी हंसी नहीं रोक सके, और गदगद हो गए।

मुख्यमंत्री ने बच्ची को अपने पास बुलाया, उससे बातचीत की और उसके साथ फोटो भी खिंचवाई। उन्होंने बच्ची को मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी। इसके बाद सीएम ने स्नेहपूर्वक खिलौना उसे वापस कर दिया। बच्ची खुशी-खुशी वहां से चली गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी साझा किया गया है। एक्स पर लिखा है कि यह नन्हा-सा उपहार बड़े विश्वास का प्रतीक है, यह भरोसे की मासूम अभिव्यक्ति है।

इससे पहले, राम नवमी के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम भारतीय संस्कृति और आदर्श जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं। राम करुणा, सत्य और मर्यादा के सर्वोच्च उदाहरण हैं, जिनका जीवन समाज को सही दिशा देता है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राम नवमी का पर्व हमें सत्य, करुणा और सौहार्द को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने इसे ‘रामत्व’ के मूल भाव को समझने और आचरण में उतारने का अवसर बताया।

गुंडागर्दी करने वालों को बंद करो- योगी वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान कमजोर वर्ग के लोगों को कतिपय दबंगों द्वारा डराने, धमकाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को दो टूक में निर्देशित किया, ‘गुंडागर्दी करने वालों को उठाकर बंद करो।’ उन्होंने कहा कि किसी मुकदमे में यदि कोई अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद वादी को धमका रहा हो तो जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की जाए।