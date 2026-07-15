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यूपी: चलती कार में लड़की के साथ गैंगरेप, घर से लेकर गए आरोपी; स्टेशन के पास छोड़कर भागे

By Ajay Singh
संवाददाता, ललितपुर
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Gangrape in Car : उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक लड़की के साथ गांव के एक युवक और उसके साथियों ने चलती कार में गैंगरेप किया। लड़की की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। 

यूपी: चलती कार में लड़की के साथ गैंगरेप, घर से लेकर गए आरोपी; स्टेशन के पास छोड़कर भागे

Gangrape in Car : उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक चलती कार में 19 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। लड़की की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि गांव का एक लड़का और उसके साथी लड़की को घर से लेकर गए। एक सुनसान जगह पर ले जाकर पहले गांव के लड़के ने रेप किया फिर उसका दोस्त रेप करने की कोशिश करने लगा। लड़की ने विरोध किया और कार से उतरकर भागने लगी तो आरोपियों ने उसे पकड़कर कार के अंदर खींच लिया। इसके बाद उन्होंने चलती कार में लड़की के साथ गैंगरेप किया। मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

घटना, ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र की है। आरोप है कि चलती कार में गैंगरेप के बाद युवक, लड़की को ललितपुर रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने पीड़ित की मां की तहरीर पर दो नामजद और एक अज्ञात आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने बताया कि दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया जबकि तीसरा आरोपित कार को चलाता रहा। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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कैसे क्या हुआ?

पुलिस के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाली महिला ने तहरीर देते हुए बताया कि वह बीते रोज आवश्यक काम से घर से बाहर गई थी। तभी गांव का बादल राजा पुत्र राम राजा अपने साथियों के साथ कार लेकर घर आया और 19 साल की बेटी को लेकर चला गया। आरोपियों ने बेटी को जबरदस्ती बियर और शराब पिलाई गई। इसके बाद सुनसान स्थान पर कार खड़ी कर पहले बादल राजा ने दुष्कर्म किया फिर उसका दोस्त सुरेंद्र सेन दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। बेटी किसी तरह कार से उतरकर भागने लगी तो आरोपियों ने उसे अंदर खींच लिया। इसके बाद चलती कार में उससे दुष्कर्म किया।

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रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर भागे आरोपी

इस दौरान लड़की लगातार चीखती-चिल्लाती और खुद को छोड़ देने की गुहार लगाती रही लेकिन किसी आरोपी को उस पर दया नहीं आई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित उसे ललितपुर रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर भाग निकले। युवती ने अपने परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी। स्टेशन से अपनी पीड़ित पुत्री को लेकर कोतवाली सदर पहुंची उसकी मां ने तहरीर सौंपी। पुलिस ने बादल राजा, सुरेंद्र सेन और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। सदर कोतवाली प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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