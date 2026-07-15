यूपी: चलती कार में लड़की के साथ गैंगरेप, घर से लेकर गए आरोपी; स्टेशन के पास छोड़कर भागे

Gangrape in Car : उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक लड़की के साथ गांव के एक युवक और उसके साथियों ने चलती कार में गैंगरेप किया। लड़की की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

Gangrape in Car : उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक चलती कार में 19 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। लड़की की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि गांव का एक लड़का और उसके साथी लड़की को घर से लेकर गए। एक सुनसान जगह पर ले जाकर पहले गांव के लड़के ने रेप किया फिर उसका दोस्त रेप करने की कोशिश करने लगा। लड़की ने विरोध किया और कार से उतरकर भागने लगी तो आरोपियों ने उसे पकड़कर कार के अंदर खींच लिया। इसके बाद उन्होंने चलती कार में लड़की के साथ गैंगरेप किया। मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

घटना, ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र की है। आरोप है कि चलती कार में गैंगरेप के बाद युवक, लड़की को ललितपुर रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने पीड़ित की मां की तहरीर पर दो नामजद और एक अज्ञात आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने बताया कि दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया जबकि तीसरा आरोपित कार को चलाता रहा। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कैसे क्या हुआ? पुलिस के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाली महिला ने तहरीर देते हुए बताया कि वह बीते रोज आवश्यक काम से घर से बाहर गई थी। तभी गांव का बादल राजा पुत्र राम राजा अपने साथियों के साथ कार लेकर घर आया और 19 साल की बेटी को लेकर चला गया। आरोपियों ने बेटी को जबरदस्ती बियर और शराब पिलाई गई। इसके बाद सुनसान स्थान पर कार खड़ी कर पहले बादल राजा ने दुष्कर्म किया फिर उसका दोस्त सुरेंद्र सेन दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। बेटी किसी तरह कार से उतरकर भागने लगी तो आरोपियों ने उसे अंदर खींच लिया। इसके बाद चलती कार में उससे दुष्कर्म किया।