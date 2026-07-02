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सहारनपुर की लड़की, केरलम का लड़का; बंद कमरे में मिले दोनों के शव, लव अफेयर में सुसाइड!

sandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, सहारनपुर
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सहारनपुर में लैब टेक्नीशियन सैम कमनिश और शिक्षिका आस्था के शव एक बंद कमरे में मिले। शुरुआती जांच में पुलिस प्रेम संबंध और पारिवारिक असहमति के चलते आत्महत्या की आशंका जता रही है। सैम फंदे से लटका मिला, जबकि आस्था का शव फर्श पर मिला। मामले की जांच जारी है।

सहारनपुर की लड़की, केरलम का लड़का; बंद कमरे में मिले दोनों के शव, लव अफेयर में सुसाइड!

सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी में बुधवार रात एक लैब टेक्नीशियन और निजी स्कूल की शिक्षिका के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम संबंध और पारिवारिक असहमति के चलते आत्महत्या का माना जा रहा है। हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम, बिसरा और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस के अनुसार, मूल रूप से केरल निवासी 40 वर्षीय सैम कमनिश सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन था, जबकि गागलहेड़ी क्षेत्र के रसूलपुर पापड़ेकी निवासी 23 वर्षीय आस्था एक निजी विद्यालय में शिक्षिका थीं।

दोनों सीसीटीवी में कार में जाते दिखे

बुधवार सुबह आस्था घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थीं, लेकिन विद्यालय नहीं पहुंचीं। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की।अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में दोनों कार से जाते हुए दिखाई दिए। चालक से पूछताछ के बाद पुलिस स्टेट बैंक कॉलोनी स्थित सैम के किराये के कमरे तक पहुंची। कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर सैम का शव खिड़की के सहारे फंदे से लटका मिला। उसके हाथ की नस भी कटी हुई थी।

बंद कमरे में मिले दोनों के शव

वहीं,आस्था का शव फर्श पर पड़ा मिला और मुंह से झाग निकल रहा था। कमरे से दवाइयां, सर्जिकल उपकरण और एक खाली शीशी भी बरामद हुई। जांच में सामने आया कि दोनों करीब चार साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आस्था का शव परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि सैम के परिजनों के केरल से आने का इंतजार किया जा रहा है। करीब चार साल पहले आस्था अपनी बीमार मां के इलाज के लिए दिल्ली रोड स्थित निजी अस्पताल आती थीं।

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प्यार में बदल गई दोनों की दोस्ती

इलाज के दौरान उनकी मुलाकात अस्पताल में कार्यरत लैब टेक्नीशियन सैम कमनिश से हुई।बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों लगातार संपर्क में रहे। पुलिस जांच में सामने आया है कि परिवार को इस रिश्ते की जानकारी थी और इसे लेकर असहमति भी थी। बताया जा रहा है कि दोनों भविष्य साथ बिताना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन सकीं। पुलिस अब मोबाइल कॉल डिटेल, चैट और डिजिटल साक्ष्यों के जरिए यह जानने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी।

कार चालक बना सबसे अहम गवाह

आस्था के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सबसे पहले उस निजी अस्पताल में जांच शुरू की, जहां सैम कार्यरत था। सीसीटीवी फुटेज में दोनों एक कार से जाते दिखाई दिए। इसके बाद चालक से पूछताछ की गई। चालक ने बताया कि उसने दोनों को स्टेट बैंक कॉलोनी स्थित किराये के कमरे पर छोड़ा था। पुलिस रात में मौके पर पहुंची तो कमरा अंदर से बंद मिला। कई बार आवाज देने के बाद भी जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया जहां दोनों के शव मिले। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों ने जांच को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाई।

दर्द निवारक दवा, कटी नस और फंदा

घटनास्थल से मिले साक्ष्य पुलिस जांच का अहम आधार बने हैं। कमरे से दर्द निवारक दवाओं के रैपर, शीशियां, सर्जिकल उपकरण और अन्य सामग्री बरामद हुई हैं। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि सैम ने पहले दर्द कम करने की दवा ली, फिर हाथ की नस काटी और बाद में फंदा लगा लिया। वहीं, युवती की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने बिसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए भेजा है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्र किए हैं। अब पोस्टमार्टम, रासायनिक परीक्षण और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी।

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एक घर से उठी बेटी की अर्थी, दूसरे घर में बेटे का इंतजार

घटना के बाद दोनों परिवारों में गहरा शोक है। पोस्टमार्टम के बाद आस्था का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया, जहां अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। दूसरी ओर केरल निवासी सैम कमनिश के परिजनों को घटना की सूचना दी गई है। उनके सहारनपुर पहुंचने तक शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है। पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार सैम पिछले दस वर्षों से सहारनपुर में कार्यरत था और अपने सौम्य व्यवहार के कारण सभी के बीच परिचित चेहरा था।

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