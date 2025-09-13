girl fell in love with a relative daughter both of them ran away and insisted on living together रिश्तेदार की बेटी पर आया युवती का दिल, घर छोड़कर दोनों भागीं, साथ रहने की जिद पर अड़ीं, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अंबेडकरनगर में दो युवतियों के समलैंगिक प्रेम का मामला सामने आया है। एक माह पहले आजमगढ़ से आई युवती को रिश्तेदार की बेटी से प्यार हो गया। दोनों स्कूटी से फरार होकर प्रयागराज पहुंच गईं। जब पुलिस ने दोनों को बरामद किया तो वह साथ रहने की जिद पर अड़ गईं। 

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, अंबेडकरनगरSat, 13 Sep 2025 03:46 PM
"मना करता है जहां, पर मैं क्या करूँ, मोहब्बत है उससे।" यूपी के अंबेडकरनगर से ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। यह अजब प्रेम की गजब कहानी जलालपुर कोतवाली क्षेत्र का है। जहां महीने भर पहले आजमगढ़ से आई एक युवती अपने रिश्तेदार के घर पहुंची थी लेकिन रिश्तेदारी निभाने के बजाय वह रिश्तेदार की ही 27 वर्षीय बेटी के दिल पर कब्जा कर बैठी। बात यहीं नहीं रुकी, दोनों युवतियां मौका मिलते ही जलालपुर बाजार के लिए स्कूटी से निकलीं और स्कूटी पर सवार होकर फरार हो गईं।

परिजन की तहरीर पर पुलिस ने बीते पांच अगस्त को रिश्तेदारी में आयी युवती के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। इस बीच दोनों युवतियों ने प्रयागराज में जाकर नया जीवन शुरू करने का मन बना लिया था। तभी परिजन उन्हें खोजते-खोजते संगम नगरी पहुंच गए और दोनों को साथ बरामद कर शुक्रवार को कोतवाली जलालपुर लेकर आए। पुलिस के सामने पेश होते ही दोनों युवतियों ने एक-दूसरे का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और साथ-साथ रहने की जिद पर अड़ गईं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे अब किसी भी हालत में अलग नहीं होंगी। यही नहीं परिजनों का दावा है कि दोनों ने समलैंगिक विवाह भी कर लिया है।

मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। इस मामले में प्रभारी कोतवाल जैद अहमद ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र से गायब युवती के परिजन की तहरीर पर पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका था। फिलहाल संलैगिक विवाह की पुष्टि नहीं हुई है। जांच-पड़ताल जारी है। वहीं, इस अनोखी प्रेम कहानी ने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है। इसेलेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

