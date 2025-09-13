रिश्तेदार की बेटी पर आया युवती का दिल, घर छोड़कर दोनों भागीं, साथ रहने की जिद पर अड़ीं

अंबेडकरनगर में दो युवतियों के समलैंगिक प्रेम का मामला सामने आया है। एक माह पहले आजमगढ़ से आई युवती को रिश्तेदार की बेटी से प्यार हो गया। दोनों स्कूटी से फरार होकर प्रयागराज पहुंच गईं। जब पुलिस ने दोनों को बरामद किया तो वह साथ रहने की जिद पर अड़ गईं।

"मना करता है जहां, पर मैं क्या करूँ, मोहब्बत है उससे।" यूपी के अंबेडकरनगर से ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। यह अजब प्रेम की गजब कहानी जलालपुर कोतवाली क्षेत्र का है। जहां महीने भर पहले आजमगढ़ से आई एक युवती अपने रिश्तेदार के घर पहुंची थी लेकिन रिश्तेदारी निभाने के बजाय वह रिश्तेदार की ही 27 वर्षीय बेटी के दिल पर कब्जा कर बैठी। बात यहीं नहीं रुकी, दोनों युवतियां मौका मिलते ही जलालपुर बाजार के लिए स्कूटी से निकलीं और स्कूटी पर सवार होकर फरार हो गईं।

परिजन की तहरीर पर पुलिस ने बीते पांच अगस्त को रिश्तेदारी में आयी युवती के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। इस बीच दोनों युवतियों ने प्रयागराज में जाकर नया जीवन शुरू करने का मन बना लिया था। तभी परिजन उन्हें खोजते-खोजते संगम नगरी पहुंच गए और दोनों को साथ बरामद कर शुक्रवार को कोतवाली जलालपुर लेकर आए। पुलिस के सामने पेश होते ही दोनों युवतियों ने एक-दूसरे का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और साथ-साथ रहने की जिद पर अड़ गईं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे अब किसी भी हालत में अलग नहीं होंगी। यही नहीं परिजनों का दावा है कि दोनों ने समलैंगिक विवाह भी कर लिया है।