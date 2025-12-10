लड़की वालों ने युवक के बंधक बनाकर पीटा, जूतों की माला पहनाकर घुमाया, वीडियो वायरल

संक्षेप: सहारनपुर में एक युवती के परिजनों ने युवक को न सिर्फ उसे बंधक बनाकर पीटा, बल्कि गले में जूतों की माला पहनाकर घुमाया भी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यूपी के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने एक युवक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। आरोप है कि युवक के गले में जूतों की माला डालकर उसे घुमाया गया। उधर, युवक की तहरीर पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह भी आरोप है कि युवती के परिजनों ने युवक से हजारों रुपये भी ऐंठ लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर, इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

थाना फतेहपुर क्षेत्र के गांव मुजफ्फराबाद के रहने वाले अहसान के बेटे अब्दुल सत्तार ने बताया कि उसकी सगाई थाना जनकपुरी क्षेत्र के मोहम्मदपुर गाड़ा गांव की एक युवती से तय हुई थी। बीते चार दिसंबर को युवती के परिजनों ने शादी को लेकर बातचीत करने के लिए उसे अपने घर बुलाया। वह अपने जीजा और मां के साथ वहां पहुंचा। आरोप है कि बातचीत के दौरान युवती के परिजन अनावश्यक रूप से पैसे मांगने लगे। मना करने पर उन्होंने तीनों को बंधक बना लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी।

अब्दुल सत्तार का कहना है कि जब उसने अपने भाई को बुलाया, तो उसके साथ भी बदसलूकी की गई। यहां तक कि युवक के गले में चप्पल-जूतों की माला डालकर उसे घुमाया भी। पीड़ित युवक का आरोप है कि घर जाने की बात कहने पर युवती के परिजनों ने पहले पैसे देने की शर्त रखी, जिसके बाद ही उन्हें छोड़ा गया।

