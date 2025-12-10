Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsgirl family held the young man hostage beat him, and paraded him around wearing a garland of shoes
लड़की वालों ने युवक के बंधक बनाकर पीटा, जूतों की माला पहनाकर घुमाया, वीडियो वायरल

संक्षेप:

सहारनपुर में एक युवती के परिजनों ने युवक को न सिर्फ उसे बंधक बनाकर पीटा, बल्कि गले में जूतों की माला पहनाकर घुमाया भी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Dec 10, 2025 03:14 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुर
यूपी के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने एक युवक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। आरोप है कि युवक के गले में जूतों की माला डालकर उसे घुमाया गया। उधर, युवक की तहरीर पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह भी आरोप है कि युवती के परिजनों ने युवक से हजारों रुपये भी ऐंठ लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर, इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

थाना फतेहपुर क्षेत्र के गांव मुजफ्फराबाद के रहने वाले अहसान के बेटे अब्दुल सत्तार ने बताया कि उसकी सगाई थाना जनकपुरी क्षेत्र के मोहम्मदपुर गाड़ा गांव की एक युवती से तय हुई थी। बीते चार दिसंबर को युवती के परिजनों ने शादी को लेकर बातचीत करने के लिए उसे अपने घर बुलाया। वह अपने जीजा और मां के साथ वहां पहुंचा। आरोप है कि बातचीत के दौरान युवती के परिजन अनावश्यक रूप से पैसे मांगने लगे। मना करने पर उन्होंने तीनों को बंधक बना लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी।

अब्दुल सत्तार का कहना है कि जब उसने अपने भाई को बुलाया, तो उसके साथ भी बदसलूकी की गई। यहां तक कि युवक के गले में चप्पल-जूतों की माला डालकर उसे घुमाया भी। पीड़ित युवक का आरोप है कि घर जाने की बात कहने पर युवती के परिजनों ने पहले पैसे देने की शर्त रखी, जिसके बाद ही उन्हें छोड़ा गया।

उधर, बदायूं जिले में एक शादी समारोह में गर्मागर्म रोटी मांगने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक से मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सहसवान कोतवाली के मोहल्ला हरना तकिया में सोमवार को शादी समारोह के दौरान एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मोहल्ले के रहने वाले जुनैद पुत्र मुशाहिद ने बताया कि सरसोता रोड स्थित मैरिज हॉल में शादी की दावत चल रही थी और वह वहां खाने में रोटी बांट रहा था। इसी दौरान मोहल्ले के कुछ लोग गर्मागर्म रोटी मांगने आए। जब जुनैद ने बताया कि रोटी देने में समय लगेगा, तो आरोपी नाराज हो गए और गालीगलौज करने लगे। गालीगलौज का विरोध करने पर आरोपियों ने जुनैद पर हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
