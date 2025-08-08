महबूबा के प्यार में पिटा युवक; प्रेमिका से मिलने जा रहे प्रेमी को लड़की वालों ने पकड़ा, रास्ते में जमकर धुना

बरेली में प्रेमिका से मिलने उसके गांव जा रहे प्रेमी को प्रेमिका के परिजन ने रास्ते में दबोच लिया। उन्होंने पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की, जिससे वह घायल हो गया। सूचना पर यूपी 112 पुलिस ने प्रेमी को छुड़ाया।

यूपी के बरेली में प्रेमिका से मिलने उसके गांव जा रहे प्रेमी को प्रेमिका के परिजन ने रास्ते में दबोच लिया। उन्होंने पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की, जिससे वह घायल हो गया। सूचना पर यूपी 112 पुलिस ने प्रेमी को छुड़ाया और उसे लेकर थाने पहुंची, इसके बाद प्रेमी-प्रेमिका के परिजन भी थाने पहुंच गए। वहीं प्रेमिका के प्रेमी से निकाह की जिद पर अड़ने पर दोनों पक्ष में देर शाम तक इसे लेकर पंचायत चलती रही।

नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला युवक कारचोबी का कारोबार करता है। उसका पड़ोस के ही गांव में रहने वाली एक युवती से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। कुछ समय पहले प्रेमिका के परिजनों को प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो उन्होंने खूब बवाल किया था। तब लोगों के दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था। बृहस्पतिवार को युवक प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव जा रहा था। प्रेमिका के परिजनों को इसकी भनक लगी तो गांव के बाहर उन्होंने उसे घेर लिया और पेड़ से बांधकर खूब पीटा। जिससे वह गंभीर घायल हो गया।