महबूबा के प्यार में पिटा युवक; प्रेमिका से मिलने जा रहे प्रेमी को लड़की वालों ने पकड़ा, रास्ते में जमकर धुना

बरेली में प्रेमिका से मिलने उसके गांव जा रहे प्रेमी को प्रेमिका के परिजन ने रास्ते में दबोच लिया। उन्होंने पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की, जिससे वह घायल हो गया। सूचना पर यूपी 112 पुलिस ने प्रेमी को छुड़ाया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बरेलीFri, 8 Aug 2025 04:31 PM
यूपी के बरेली में प्रेमिका से मिलने उसके गांव जा रहे प्रेमी को प्रेमिका के परिजन ने रास्ते में दबोच लिया। उन्होंने पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की, जिससे वह घायल हो गया। सूचना पर यूपी 112 पुलिस ने प्रेमी को छुड़ाया और उसे लेकर थाने पहुंची, इसके बाद प्रेमी-प्रेमिका के परिजन भी थाने पहुंच गए। वहीं प्रेमिका के प्रेमी से निकाह की जिद पर अड़ने पर दोनों पक्ष में देर शाम तक इसे लेकर पंचायत चलती रही।

नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला युवक कारचोबी का कारोबार करता है। उसका पड़ोस के ही गांव में रहने वाली एक युवती से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। कुछ समय पहले प्रेमिका के परिजनों को प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो उन्होंने खूब बवाल किया था। तब लोगों के दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था। बृहस्पतिवार को युवक प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव जा रहा था। प्रेमिका के परिजनों को इसकी भनक लगी तो गांव के बाहर उन्होंने उसे घेर लिया और पेड़ से बांधकर खूब पीटा। जिससे वह गंभीर घायल हो गया।

घटना की सूचना किसी ने यूपी 112 पुलिस को दी तो पुलिस युवक को छुड़ाकर थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने उसे मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी भेज दिया। वहीं सूचना मिलने पर दोनों पक्षों के लोग भी थाने पहुंच गए। प्रेमिका युवक से निकाह की जिद पर अड़ी हुई है। जिसे देखते हुए दोनों पक्षों के लोग उनका निकाह कराने के लिए पंचायत कर रहे हैं। कोतवाल अरूण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीआरवी एक युवक को घायल अवस्था में लेकर आई थी। उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

