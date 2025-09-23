Girl Families angry with love affair called home and killed a Muslim lover, 2 brothers in custody लड़की के प्रेम प्रसंग से नाराज परिवार वालों ने घर बुलाकर मुस्लिम प्रेमी को मार डाला, 2 भाई हिरासत में, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsGirl Families angry with love affair called home and killed a Muslim lover, 2 brothers in custody

लड़की के प्रेम प्रसंग से नाराज परिवार वालों ने घर बुलाकर मुस्लिम प्रेमी को मार डाला, 2 भाई हिरासत में

यूपी की राजधानी लखनऊ में युवती का प्रेम प्रसंग चला था। दोनों शादी करना चाह रहे थे। चूंकि प्रेमी मुस्लिम था इसलिए लड़की के परिवारीजन विरोध कर रहे थे। परिवार वालों ने प्रेमी को घर पर बुलाकर हत्या कर दी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 12:33 PM
share Share
Follow Us on
लड़की के प्रेम प्रसंग से नाराज परिवार वालों ने घर बुलाकर मुस्लिम प्रेमी को मार डाला, 2 भाई हिरासत में

लखनऊ में सआदतगंज इलाके के लकड़मंडी में सोमवार देर रात हुई सनसनीखेज वारदात में 26 वर्षीय अली अब्बास को प्रेमिका के परिवारीजनों ने घर बुलाकर हत्या कर दी। अली अब्बास का क्षेत्र में रहने वाली युवती से प्रेम प्रसंग था। दोनों शादी करना चाह रहे थे। चूंकि प्रेमी मुस्लिम था इस लिए लड़की के परिवारीजन विरोध कर रहे थे। पुलिस ने युवती के दो भाइयों को हिरासत में में लिया है। उनसे पूछताछ रही है।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक अलीअब्बास लकड़मंडी में रहता था। वह प्राइवेट नौकरी करता था। मोहल्ले में रहने वाली एक हिंदू युवती से उसके प्रेम प्रसंग थे। दोनों शादी की जिद कर रहे थे। युवती के घरवाले इसके लिए तैयार नहीं थे। सोमवार रात सोची समझी साजिश के तहत घरवालों ने युवती से फोन कराकर अली अब्बास को मिलने के लिए बुलाया। युवती ने फोन कर कहा कि घरावालों को शादी की बात करनी है आ जाओ।

ये भी पढ़ें:‘मामा जी’ से थे प्रेम संबंध, प्रेमी संग रहने को पत्नी ने करा दिया पति का कत्ल

अली अब्बास युवती के घर हातानूर बेग पहुंचा। वहां युवती के पिता हिमालय प्रजापति ने बेटे सोनू और सौरभ के साथ अली अब्बास क लाठी डंडों से जमकर पीटा। सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। अली अब्बास खून से लथपथ हो गया तो घर के बाहर गलियारे में फेंककर चले गए।

घायल अली अब्बास को उसके परिवारीजन ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे,जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डीसीपी ने बताया कि अली अब्बास के पिता आरिफ जमीर की तहरीर पर आरोपित हिमालय प्रजापति, सौरभ प्रजापति और सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है।

Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |