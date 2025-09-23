लड़की के प्रेम प्रसंग से नाराज परिवार वालों ने घर बुलाकर मुस्लिम प्रेमी को मार डाला, 2 भाई हिरासत में

यूपी की राजधानी लखनऊ में युवती का प्रेम प्रसंग चला था। दोनों शादी करना चाह रहे थे। चूंकि प्रेमी मुस्लिम था इसलिए लड़की के परिवारीजन विरोध कर रहे थे। परिवार वालों ने प्रेमी को घर पर बुलाकर हत्या कर दी।

लखनऊ में सआदतगंज इलाके के लकड़मंडी में सोमवार देर रात हुई सनसनीखेज वारदात में 26 वर्षीय अली अब्बास को प्रेमिका के परिवारीजनों ने घर बुलाकर हत्या कर दी। अली अब्बास का क्षेत्र में रहने वाली युवती से प्रेम प्रसंग था। दोनों शादी करना चाह रहे थे। चूंकि प्रेमी मुस्लिम था इस लिए लड़की के परिवारीजन विरोध कर रहे थे। पुलिस ने युवती के दो भाइयों को हिरासत में में लिया है। उनसे पूछताछ रही है।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक अलीअब्बास लकड़मंडी में रहता था। वह प्राइवेट नौकरी करता था। मोहल्ले में रहने वाली एक हिंदू युवती से उसके प्रेम प्रसंग थे। दोनों शादी की जिद कर रहे थे। युवती के घरवाले इसके लिए तैयार नहीं थे। सोमवार रात सोची समझी साजिश के तहत घरवालों ने युवती से फोन कराकर अली अब्बास को मिलने के लिए बुलाया। युवती ने फोन कर कहा कि घरावालों को शादी की बात करनी है आ जाओ।

अली अब्बास युवती के घर हातानूर बेग पहुंचा। वहां युवती के पिता हिमालय प्रजापति ने बेटे सोनू और सौरभ के साथ अली अब्बास क लाठी डंडों से जमकर पीटा। सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। अली अब्बास खून से लथपथ हो गया तो घर के बाहर गलियारे में फेंककर चले गए।