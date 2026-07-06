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पानी भरी बाल्टी में गिरने से बच्ची की मौत; खेलते-खेलते चली गई जान, परिवार में कोहराम

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, कुंदरकी (मुरादाबाद)
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मुरादाबाद के जयंतीपुर में ननिहाल आई एक वर्षीय आयत की पानी से भरी बाल्टी में मुंह के बल गिरने से दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। हादसे के समय वह घर में खेल रही थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। दोपहर बाद मासूम को कुंदरकी में सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

पानी भरी बाल्टी में गिरने से बच्ची की मौत; खेलते-खेलते चली गई जान, परिवार में कोहराम

मुरादाबाद के जयंतीपुर में रविवार सुबह एक साल की मासूम बच्ची की बाल्टी में गिरने से मौत हो गई। वह अपनी ननिहाल आई हुई थी। घटना के समय वह घर में खेल रही थी और अचानक बाथरूम की तरफ चली गई थी। मुंह के बल पानी में गिरने के कारण दम घुटने से उसकी जान गई। हादसे के बाद दोपहर बाद शव को कुंदरकी लाकर सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। इस घटना से कुंदरकी और मुरादाबाद स्थित दोनों परिवारों में मातम छा गया है। नगर के मोहल्ला कायस्थान निवासी नदीम की पत्नी गुलिस्ता चार दिन पहले अपनी एक वर्षीय बच्ची आयत व अन्य बच्चों संग जयंतीपुर स्थित मायके गई थीं।

पानी भरी बाल्टी में गिरने से बच्ची की मौत

रविवार सुबह करीब 9 बजे एक वर्षीय आयत घर में खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंच गई। परिजनों के मुताबिक, बाथरूम में रखी छोटी बाल्टी में वह मुंह के बल गिर गई, जिससे उसका चेहरा पानी में डूब गया। जब तक परिजनों की नजर उस पर पड़ी, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। हादसे की सूचना मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई। खबर मिलते ही कुंदरकी से ससुराल के लोग भी आयत की ननिहाल पहुंच गए।

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आयत चार भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। बड़े भाई अली (5), बहन अनाविया (4) और हीबा (3) की वह सबसे लाडली बहन थी। घर की सबसे छोटी और चहेती होने के कारण उसकी असमय मौत से दोनों परिवारों के लोग गहरे सदमे में हैं और मां गुलिस्ता का रो-रोकर बुरा हाल है। रविवार दोपहर बाद मासूम आयत के शव को मुरादाबाद से कुंदरकी लाया गया, जहां नगर के स्थानीय कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।

यह बरतें सावधानी

घर में पानी से भरी बाल्टी, टब या ड्रम को खुला न छोड़ें।

उपयोग के बाद बाल्टी का पानी तुरंत खाली कर दें।

पानी के कंटेनरों को ढक्कन से ढककर रखें।

छोटे बच्चों को बाथरूम, आंगन या छत पर अकेला न छोड़ें।

बच्चे की निगरानी के लिए हमेशा किसी वयस्क की मौजूदगी सुनिश्चित करें।

बाथरूम का दरवाजा उपयोग के बाद बंद रखें।

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