आग से झुलसी प्रेमिका की 5 दिन बाद मौत; साथ रहने की जिद पर प्रेमी ने लड़की समेत खुद को फूंका था

सुल्तानपुर के चांदा में प्रेमी के साथ आग लगाने की घटना में गंभीर रूप से झुलसी नाबालिग प्रेमिका की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। किशोरी प्रेमी के साथ रहने की जिद कर रही थी, तभी युवक ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को भी आग लगा ली थी। पुलिस ने युवक और उसकी मां के खिलाफ केस दर्ज किया है

सुल्तानपुर के चांदा कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी युगल के आग लगाने की घटना में गुरुवार को नाबालिग प्रेमिका की मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसी किशोरी का लखनऊ के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था। उसकी मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया। एहतियातन गांव में पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। प्रेमी के घर पर पुलिस बल तैनात किया गया। घटना मरछा गांव की है। बीते शनिवार को किशोरी अपने प्रेमी के घर पहुंच गई थी और उसके साथ रहने की जिद करने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे समझाने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान युवक घर से बाहर आया और किशोरी को आगोश में लेकर पेट्रोल छिड़ककर खुद को भी आग लगा ली। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से झुलस गए थे।

प्रेमी ने प्रेमिका संग लगाई थी आग, लड़की की मौत स्थानीय लोगों ने दोनों को सीएचसी प्रतापपुर कमैचा पहुंचाया। वहां से जिला मेडिकल कॉलेज और फिर गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया था। गुरुवार तड़के इलाज के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने युवक और उसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक राजकुमार वर्मा के मुताबिक, किशोरी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इससे पहले बीते शनिवार को कोतवाली क्षेत्र प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद के बाद युवक ने अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ खुद को आग लगा ली थी दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग बुझाकर दोनों को सीएचसी प्रतापपुर कमैचा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना के दौरान दोनों को बचाने की कोशिश में एक दरोगा की जैकेट भी जल गई थी।