सहेली की मोहब्बत में सीमाएं लांघ गई युवती, एक को घर वालों ने किया कैद तो दूसरी ने कर दी बगावत

समलैंगिगकता को बढ़ावा मिलने के साथ ही इसके मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के मैनपुरी से सामने आया है। यहां पढ़ाई करते-करते दो सहेलियां आपस में प्यार कर बैठीं। इतना ही नहीं दोनों ने साथ में जीने-मरने की कसमे भी खाई हैं। सहेली की मोहब्बत में युवती सीमा लांघ गई। दोनों ने चोरी-छिपे कोर्टमैरिज भी कर ली। परिवार वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया और एक युवती को घर में कैद कर लिया। इसकी जानकारी जब दूसरी युवती को हुई तो वह बगावत कर बैठी और घर वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। युवती सहेली के साथ रहने की जिद पर अड़ी है, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं है। मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है।

करहल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 21 वर्षीय दलित युवती स्कूल में पड़ोसी ग्राम की रहने वाली दलित युवती की सहेली बन गई। दोनों एक साथ स्कूल जाते थे और एक साथ ही बैठते थे। साथी छात्राओं में भी दोनों की दोस्ती चर्चा का विषय थी। लेकिन उन दोनों को आपस में प्रेम कब हो गया यह पता ही नहीं चला। जब दोनों प्रेम की बातें करने लगी तो दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। इसकी जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो दोनों ही परिवार के लोगों ने उनके मिलने पर रोक लगा दी। बंदिश लगी तो दोनों ने मौका पाकर 26 अगस्त को कोर्ट मैरिज कर ली। एक शपथ पत्र दिया जिसमें कहा कि वे दोनों एक साथ पढ़ते हैं और साथ ही रह रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने एक साथ रहने का फैसला कर लिया है। परिवार के लोगों ने अलग करते हैं तो यह गलत होगा।