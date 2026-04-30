लड़की के पेट में उठा दर्द, डॉक्टर ने बताई ऐसी बात कि परिजनों के पैरों तले से खिसक गई 'जमीन'

मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग को एक वेटर ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। वेटर लड़की का कई दिनों तक यूज करता रहा। कुछ महीनों के बाद लड़की के पेट में दर्द उठा।

Meerut News: यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग को एक वेटर ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। वेटर लड़की का कई दिनों तक यूज करता रहा। कुछ महीनों के बाद लड़की के पेट में दर्द उठा। घर वाले लड़की को लेकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब जांच पड़ताल की तो मामला हैरान कर देने वाला सामने आया है। डॉक्टर की बात सुनते ही परिजनों के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। दरअसल मंडप पर काम करने वाला वेटर महीनों तक लड़की से रेप करता रहा। इस दौरान वह गर्भवती हो गई थी। किशोरी के गर्भवती होने पर वारदात का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस तक मामला पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी वेटर और यौन शोषण के लिए जगह उपलब्ध कराने वाले मंडप संचालक को गिरफ्तार कर लिया है।

कंकरखेड़ा निवासी व्यक्ति शराब पीने का आदी है। इसी विवाद में पत्नी करीब 11 साल पहले बेटे और बेटी को पति के पास छोड़कर गुरुग्राम चली गई और वहीं नौकरी करने लगी। किशोरी की आयु करीब 15 साल है। किशोरी को कंकरखेड़ा निवासी संदीप ने प्रेमजाल में फंसा लिया और यौन शोषण किया। आरोपी संदीप कंकरखेड़ा के लाला मोहम्मदपुर स्थित सेलिब्रेशन मंडप में वेटर था, इसलिए किशोरी को इसी मंडप में ले जाकर यौन शोषण करता था।

मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस किशोरी के पेट में जब दर्द शुरू हुआ तो कुछ परिचित ने गुरुग्राम में रहने वाली उसकी मां को सूचना दी। घर पहुंचे परिजन लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल करके गर्भवती होने की बात बताई। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर मुख्य आरोपी संदीप और मंडप संचालक महेंद्र प्रताप वर्मा के खिलाफ पॉक्सो समेत बाकी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी को रात को मंडप में रखता था: किशोरी ने पुलिस को बताया कि संदीप उसे शादी करने की बात कहता था। संदीप रात को उसे बाइक पर लेकर महेंद्र प्रताप के मंडप पर ले जाता था। यहां पर महेंद्र से एक कमरा लेकर रात को वहीं रखता था। किशोरी ने बताया कि वहीं पर उसके साथ यौन शोषण कई बार किया गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पता किया जा रहा है कि किस कमरे में रेप किया गया।

सौतेले पिता ने किया दुष्कर्म का प्रयास मुंडाली। क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने अपने सौतेले पिता पर अश्लील वीडियो कॉल करने और दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसका सौतेला पिता काफी दिन से बुरी नजर बनाए हुए है। आरोपी की शिकायत भी की, लेकिन ग्रामीणों ने समझाबूझा कर मामला निपटा दिया। खेत पर काम करने गई किशोरी को अकेला देखकर उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया।

डीएनए सैंपल भी लिया मुख्य आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में डीएनए सैंपल सुरक्षित कराय है। पीड़िता 9 महीने की गर्भवती है और जल्द ही प्रसव हो सकता है। प्रसव के बाद नवजात का डीएनए टेस्ट कराकर आरोपी संदीप के डीएनए से मिलान कराया जाएगा।