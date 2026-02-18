Hindustan Hindi News
प्रेमी के कहने पर दोस्तों ने छीना प्रेमिका का मोबाइल फोन, आहत युवती ने लगाई फांसी

Feb 18, 2026 01:03 pm ISTYogesh Yadav सद्दरपुर (अम्बेडकरनगर), संवाददाता
अम्बेडकरनगर में प्रेमी के शक ने एक युवती की जान ले ली। प्रेमी ने युवती का मोबाइल चेक करने के लिए अपने दोस्तों को भेजा, जिन्होंने युवती के साथ मारपीट कर फोन छीन लिया। इस अपमान को बर्दाश्त न कर पाने के कारण 18 वर्षीय सोनम ने फांसी लगा ली।

यूपी में अम्बेडकरनगर जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने आधुनिक रिश्तों में बढ़ते अविश्वास और मोबाइल की 'निजी दुनिया' में दखल के घातक परिणामों को उजागर कर दिया है। एक प्रेमी की छोटी सी शंका और मोबाइल चेक करने की सनक ने एक 18 वर्षीय युवती को मौत के गले लगाने पर मजबूर कर दिया। बिहरा गांव में हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन युवकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है और दो आरोपियों को अपनी कस्टडी में ले लिया है।

अकेलेपन का फायदा उठाकर दबंगों ने की 'मोबाइल लूट'

जानकारी के अनुसार, मखदूम नगर निवासी संतोष कुमार वर्तमान में बिहरा गांव में अपने परिवार के साथ रहते हैं। सोमवार को घर के अधिकांश सदस्य रिश्तेदारी या काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। घर में संतोष की 18 वर्षीय पुत्री सोनम अकेली थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही दो युवक, गोलू और सूरज, सोनम के घर में घुस आए। उन्होंने न केवल सोनम के साथ अभद्रता और मारपीट की, बल्कि उसका मोबाइल फोन भी जबरन छीनकर भाग गए। बदहवास सोनम किसी तरह गांव के एक लड़के की मदद से उनके घर पहुंची और अपना फोन वापस मांगकर लाई, लेकिन इस अपमान ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था।

प्रेमी की 'डिजिटल जासूसी' बनी मौत का फंदा

पुलिस जांच में जो सच्चाई सामने आई वह चौंकाने वाली है। पता चला कि सोनम का गांव के ही अर्जुन उर्फ बड़कऊ के साथ लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन हाल के दिनों में अर्जुन को सोनम पर शक होने लगा था। अर्जुन यह देखना चाहता था कि सोनम फोन पर किससे बात करती है। इसी 'डिजिटल जासूसी' को अंजाम देने के लिए अर्जुन ने खुद न जाकर अपने दो दोस्तों (गोलू और सूरज) को फोन छीनने के लिए भेजा था। प्रेमी द्वारा भेजे गए लड़कों की मारपीट और मोबाइल छिनने की घटना से सोनम इतनी आहत हुई कि उसने घर के अंदर ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

पुलिस एक्शन और कानूनी कार्रवाई

शाम को जब घर का एक सदस्य वापस आया तो सोनम का शव फंदे से लटका देख चीख पड़ा। आनन-फानन में उसे सीएचसी टांडा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मंगलवार को पिता की तहरीर पर अर्जुन, गोलू और सूरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीओ टांडा शुभम कुमार ने बताया कि दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मुख्य साजिशकर्ता प्रेमी की भूमिका की भी गहन जांच हो रही है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि रिश्तों में शक का जहर किसी की जान भी ले सकता है।

