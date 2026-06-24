भाइयों ने प्रेमी के साथ देखा तो साथ चलने को कहा; बहन ने भागकर तीन मंजिला इमारत से कूद कर जान दी

वाराणसी के नगवा में 20 वर्षीय छात्रा ने तीन मंजिला भवन से कूदकर जान दे दी। आरोप है कि परिजनों द्वारा प्रेमी के साथ देखे जाने पर विवाद हुआ और वह भागकर छत पर पहुंची, जहां से छलांग लगा दी। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

वाराणसी के नगवा (लंका) में सोमवार रात एक युवती ने तीन मंजिला इमारव की छत से कूदकर जान दे दी। आरोप है कि प्रेमी के साथ उसके भाइयों ने देख लिया और जबरन बाइक पर बैठाकर ले जाने लगे। इस दौरान वह भाग गई। किसी के घर में घुसकर कुछ मकानों की छत पार करते हुए एक तीन मंजिले भवन पर पहुंची और छलांग लगा दी। प्रकरण में लंका पुलिस ने उसके प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

मोहल्ले के लड़के से था अफेयर नगवा निवासी व्यक्ति के तीन बच्चों में 20 वर्षीय बेटी सबसे बड़ी थी। वह इंटरमीडिएट की छात्रा थी। मोहल्ले के ही एक युवक से चार साल से उसकी दोस्ती थी। पुलिस के अनुसार वह सोमवार रात एक घंटे से नहीं दिख रही थी। परिजनों को लगा कि वह प्रेमी के साथ ही होगी। परिजन उसे ढूंढ़ते हुए नगवा में रविदास पार्क की ओर पहुंचे तो वह मिल गई। जबकि युवक वहां से कुछ दूर था। परिजन पहुंचे और युवती की पिटाई करने लगे।

तीन मंजिला इमारत से कूदी लड़की मौके पर प्रेमी संजय कुमार पहुंचा तो परिजनों ने उसे भी पीटा। वह किसी तरह वहां से भागा। इधर युवती को उसके भाई बाइक पर बैठाकर घर ले जाने लगे। जबरदस्ती बैठाने के दौरान वह कूदकर भाग निकली। पास ही एक मकान में घुस गई और छत पर पहुंच गई। उसके भाई पकड़ने के लिए दौड़े तो दूसरी छत से होते एक तीन मंजिला भवन पर पहुंची। वहां से छलांग लगा दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लंका इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि संजय कुमार नामक युवक पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पिता बोले, मकान में छिपाने के लिए ले गया था युवक युवती के पिता एक सराफा की दुकान पर काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि युवक उनकी बेटी के साथ रविदास पार्क के पास था। उन्हें देखकर आरोपी बेटी को लेकर गली की तरफ भागा। बेटी को तीन मंजिला मकान में छुपने के लिए कहा था। इस कारण उनकी बेटी मकान के ऊपर से कूद गई।