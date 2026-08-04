पुलिस की वर्दी पहनने का सपना रह गया अधूरा, भर्ती परीक्षा में असफल होने पर छात्रा ने की खुदकुशी

पुलिस की वर्दी पहनने का सपना संजोए एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। वह लगातार मिली असफलताओं के बाद जिंदगी से हार मान ली थी। उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। युवती हाल ही में घोषित यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में असफल होने से मानसिक दबाव में थी।

UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनने का सपना संजोए एक छात्रा ने लगातार मिली असफलताओं के बाद जिंदगी से हार मान ली। मेरठ के लालकुर्ती थाना क्षेत्र में किराये के कमरे में उसने फांसी लगा आत्महत्या कर ली। युवती के खुदकुशी की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि हाल ही में घोषित यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में असफल होने से वह मानसिक दबाव में थी। जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है।

मृतका की पहचान फलावदा थाना क्षेत्र के गगसोना गांव की रहने वाली रजनी के रूप में हुई है। वह पिछले एक साल से अधिक समय से पीएल शर्मा तिलक रोड स्थित एक मकान में किराये पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। बताया गया कि इससे पहले वह उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में चयन से मामूली अंतर से चूक गई थी। इसके बाद उसने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा दी, जिसका परिणाम 31 जुलाई को घोषित हुआ। इस परीक्षा में भी चयन न होने के बाद वह मानसिक तनाव में चल रही थी। पुलिस की शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आया है कि पिछले तीन दिनों से वह काफी परेशान थी।

संपर्क नहीं होने पर खुला घटनाक्रम सोमवार सुबह से रजनी का मोबाइल लगातार बज रहा था, लेकिन उसने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर मकान मालिक कमरे तक पहुंचे। दरवाजा खुलने पर अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ था। सूचना पर लालकुर्ती थाना पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने कमरे का निरीक्षण करते हुए साक्ष्य जुटाए।