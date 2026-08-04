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पुलिस की वर्दी पहनने का सपना रह गया अधूरा, भर्ती परीक्षा में असफल होने पर छात्रा ने की खुदकुशी

By Pawan Kumar Sharma
कार्यालय संवाददाता, मेरठ
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पुलिस की वर्दी पहनने का सपना संजोए एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। वह लगातार मिली असफलताओं के बाद जिंदगी से हार मान ली थी। उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। युवती हाल ही में घोषित यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में असफल होने से मानसिक दबाव में थी।

Girl commits suicide after failing in police recruitment exam
पुलिस भर्ती परीक्षा में लगातार मिल रही असफलताओं से दुखी होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली

UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनने का सपना संजोए एक छात्रा ने लगातार मिली असफलताओं के बाद जिंदगी से हार मान ली। मेरठ के लालकुर्ती थाना क्षेत्र में किराये के कमरे में उसने फांसी लगा आत्महत्या कर ली। युवती के खुदकुशी की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि हाल ही में घोषित यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में असफल होने से वह मानसिक दबाव में थी। जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है।

मृतका की पहचान फलावदा थाना क्षेत्र के गगसोना गांव की रहने वाली रजनी के रूप में हुई है। वह पिछले एक साल से अधिक समय से पीएल शर्मा तिलक रोड स्थित एक मकान में किराये पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। बताया गया कि इससे पहले वह उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में चयन से मामूली अंतर से चूक गई थी। इसके बाद उसने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा दी, जिसका परिणाम 31 जुलाई को घोषित हुआ। इस परीक्षा में भी चयन न होने के बाद वह मानसिक तनाव में चल रही थी। पुलिस की शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आया है कि पिछले तीन दिनों से वह काफी परेशान थी।

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संपर्क नहीं होने पर खुला घटनाक्रम

सोमवार सुबह से रजनी का मोबाइल लगातार बज रहा था, लेकिन उसने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर मकान मालिक कमरे तक पहुंचे। दरवाजा खुलने पर अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ था। सूचना पर लालकुर्ती थाना पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने कमरे का निरीक्षण करते हुए साक्ष्य जुटाए।

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परिवार का सहारा बनना चाहती थी रजनी

छात्रा रजनी साधारण परिवार से थी। उसके परिचितों का कहना है कि वह पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर थी और अधिकांश समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ही बिताती थी। पुलिस विभाग में भर्ती होकर परिवार का सहारा बनने का उसका सपना था, लेकिन लगातार मिली असफलताओं ने उसे मानसिक रूप से झकझोर दिया। इस मामले में एसएचओ हरेंद्रपाल सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और सभी तथ्यों की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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