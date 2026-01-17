लव, सेक्स और धोखा! बुआ के गांव के लड़के ने लड़की के साथ कर दिया कांड

संक्षेप: तीन साल से चल रही बातचीत के बाद जब दोनों बालिग हो गए तब एक जनवरी को मंदिर में शादी कर ली। युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भर दिया। वह उसे एक होटल में ले गया जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। युवती जब उसके घर पहुंची तब वह शादी से मुकर गया। युवती ने थाने में युवक और उसके परिवार के खिलाफ तहरीर दी है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बुआ के घर रिश्तेदारी में पहुंची एक लड़की का उसी गांव के लड़के से प्रेम हो गया। तीन साल से चल रही बातचीत के बाद जब दोनों बालिग हो गए तब एक जनवरी को मंदिर में शादी कर ली। युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भर दिया और सिकरीगंज इलाके के एक होटल में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। युवती जब उसके घर पहुंची तब वह शादी से मुकर गया। परिवार के लोगों ने भी रखने से इंकार कर दिया। उसके बाद युवती ने खजनी थाने में युवक और उसके परिवार के खिलाफ तहरीर दी है।

उरूवा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की बुआ का घर खजनी थाने के एक गांव में है। तीन साल पहले युवती बुआ के घर गई। बुआ के गांव के एक युवक से उसकी मुलाकात हुई। नम्बर का आदान-प्रदान हुआ और बातचीत शुरू होने के साथ नजदीकी बढ़ गई।

नए साल में युवक ने शादी का प्रस्ताव दिया, जिस पर युवती तैयार हो गई। नए साल में दोनों मंदिर गए वहीं पर युवक ने उसकी मांग भर दी। शादी होने के बाद वह उसे पत्नी बनाकर होटल में ले गया और उसके साथ संबंध बनाया।

हालांकि बाद में उसे घर जाने के लिए कहा और बताया कि वह उसे विदा कराकर ले जाएगा। युवक जब कई दिनों तक नहीं आया और फोन उठाना भी बंद कर दिया तब युवती उसके घर पहुंच गई वहां युवक मिला और उसने शादी से इंकार कर दिया।