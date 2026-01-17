Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgirl cheated bua s village boy filled sindoor in her maang temple had sex in hotel then denied marriage
लव, सेक्स और धोखा! बुआ के गांव के लड़के ने लड़की के साथ कर दिया कांड

लव, सेक्स और धोखा! बुआ के गांव के लड़के ने लड़की के साथ कर दिया कांड

संक्षेप:

तीन साल से चल रही बातचीत के बाद जब दोनों बालिग हो गए तब एक जनवरी को मंदिर में शादी कर ली। युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भर दिया। वह उसे एक होटल में ले गया जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। युवती जब उसके घर पहुंची तब वह शादी से मुकर गया। युवती ने थाने में युवक और उसके परिवार के खिलाफ तहरीर दी है।

Jan 17, 2026 06:00 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बुआ के घर रिश्तेदारी में पहुंची एक लड़की का उसी गांव के लड़के से प्रेम हो गया। तीन साल से चल रही बातचीत के बाद जब दोनों बालिग हो गए तब एक जनवरी को मंदिर में शादी कर ली। युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भर दिया और सिकरीगंज इलाके के एक होटल में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। युवती जब उसके घर पहुंची तब वह शादी से मुकर गया। परिवार के लोगों ने भी रखने से इंकार कर दिया। उसके बाद युवती ने खजनी थाने में युवक और उसके परिवार के खिलाफ तहरीर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उरूवा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की बुआ का घर खजनी थाने के एक गांव में है। तीन साल पहले युवती बुआ के घर गई। बुआ के गांव के एक युवक से उसकी मुलाकात हुई। नम्बर का आदान-प्रदान हुआ और बातचीत शुरू होने के साथ नजदीकी बढ़ गई।

ये भी पढ़ें:एआई वीडियो से जन भावनाएं भड़काने की साजिश, बनारस में जमकर गरजे योगी

नए साल में युवक ने शादी का प्रस्ताव दिया, जिस पर युवती तैयार हो गई। नए साल में दोनों मंदिर गए वहीं पर युवक ने उसकी मांग भर दी। शादी होने के बाद वह उसे पत्नी बनाकर होटल में ले गया और उसके साथ संबंध बनाया।

हालांकि बाद में उसे घर जाने के लिए कहा और बताया कि वह उसे विदा कराकर ले जाएगा। युवक जब कई दिनों तक नहीं आया और फोन उठाना भी बंद कर दिया तब युवती उसके घर पहुंच गई वहां युवक मिला और उसने शादी से इंकार कर दिया।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार आयुष्मान कार्ड को लेकर चलाएगी 90 दिन का अभियान, इन्हें भी मिलेगा लाभ

उसके घरवालों ने भी भगा दिया उसके बाद युवती अपने परिवारीजनों के साथ खजनी थाने पर पहुंच गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर खजनी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |