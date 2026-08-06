लड़की ने 500 मी.तक दौड़ाकर पीटा, एक मिनट में 30 से अधिक बार चप्पल बरसाई; VIDEO वायरल

राजधानी लखनऊ में लड़के की लड़की ने पिटाई कर दी। अभद्र टिप्पणी करने पर लड़की ने युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। एक मिनट में 30 से अधिक बार चप्पल बरसाई। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में कैसरबाग के लालबाग इलाके में बुधवार दोपहर एक मनचले को अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। भाई को टिफिन देने निकली एक युवती ने सड़क पर ही चप्पल निकाल ली और आरोपी को करीब पांच सौ मीटर तक दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। महज एक मिनट में 30 से अधिक बार युवती ने मनचले को पीटा। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भीड़ इकट्ठा होने और आरोपी के माफी मांगने के बाद युवती ने उसे छोड़ दिया। पुलिस के अनुसार अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है।

पीड़िता के मुताबिक वह बुधवार दोपहर अपने भाई को टिफिन देने जा रही थी। लालबाग से ओडियन सिनेमा की तरफ जाते समय रास्ते में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उस पर अभद्र टिप्पणी की। युवती ने पहले मौके पर ही विरोध किया, लेकिन आरोपी बाज नहीं आया। इससे गुस्साई युवती ने चप्पल उतारी और आरोपी की पिटाई शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि डरकर आरोपी भागने लगा तो युवती भी उसे दौड़ाते हुए पीटती रही। यह सिलसिला करीब पांच सौ मीटर तक चला। शोर सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर जुट गए। करीब डेढ़ मिनट के अंदर आरोपी पर 30 से अधिक बार चप्पलों से वार किए गए। भीड़ बढ़ने पर आरोपी ने अपनी गलती मानी और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। लोगों के बीच-बचाव और दोबारा ऐसी हरकत न करने की चेतावनी के बाद युवती ने उसे छोड़ दिया। घटना के दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो में युवती को आरोपी को चप्पलों से मारते और दौड़ाते साफ देखा जा सकता है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग युवती की हिम्मत की सराहना कर रहे हैं।

वीडियो इसलिए डाला ताकि दूसरों को संदेश जाए युवती ने कहा कि उसने कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई क्योंकि आरोपी को मौके पर ही सबक मिल चुका था। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि इस वीडियो को देखकर अन्य मनचले डरें और लड़कियां अपने साथ हो रही गलत बात पर चुप न रहें। उन्होंने कहा कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये लोग नहीं रुकेंगे।