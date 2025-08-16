girl brother beat up the young man who was having a pizza party VIDEO: गर्लफ्रेंड के साथ पिज्जा पार्टी कर रहा था युवक, युवती के भाई ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
VIDEO: गर्लफ्रेंड के साथ पिज्जा पार्टी कर रहा था युवक, युवती के भाई ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

बिजनौर में युवती के साथ पिज्जा पार्टी करना एक युवक को भारी पड़ गया। युवती के भाई ने उसे पकड़ लिया और युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। वहीं मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौरSat, 16 Aug 2025 08:53 PM
यूपी के बिजनौर में युवती के साथ पिज्जा पार्टी करना एक युवक को भारी पड़ गया। युवती के भाई और अन्य ने उसे पकड़ लिया। फिर युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। वहीं मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

शुक्रवार को नहटौर में हल्दौर चौराहे के पास एक पिज्जा शॉप पर एक युवक युवती के साथ पार्टी कर रहा था। आरोप है कि युवती के भाई ने दोनों को देख लिया। उसने अपनी बहन को डांट फटकार कर घर भेज दिया। इसके बाद युवती के भाई ने अपने साथियों मिलकर युवक को दौड़ा दौड़ाकर बेल्टों से जमकर पीटा। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडीयो का संज्ञान लेते हुए एसपी ने नहटौर पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं।

उधर, बागपत में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। रात करीब दो बजे प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में परिजनों और ग्रामीणों ने देख लिया। इसके बाद दोनों को कमरे में ही पकड़ लिया गया और दोनों की जमकर पिटाई की गई। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

ये मामला थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र के बिलोचपुरा गांव का है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक को अर्धनग्न अवस्था में लाठी-डंडों से पीटा जा रहा है। आरोपियों ने महिला की भी बेरहमी से पिटाई की। युवक खून से लथपथ हो गया और बार-बार गलती मानने की गुहार लगाता रहा। वहीं प्रेमिका रोते हुए उसे छोड़ देने की विनती करती दिखी, लेकिन भीड़ ने उसकी भी पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सोहनबीर सिंह सोलंकी का कहना है वीडियो का संज्ञान ले लिया गया है। युवक और महिला की पिटाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

