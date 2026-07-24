लड़की का ब्रेनवाश कर धर्मांतरण कराके निकाह, फिर 2 बार गर्भपात; सिपाही समेत 12 FIR

यूपी के बाराबंकी में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां लड़की का ब्रेनवाश कर धर्मांतरण कराके निकाह किया। इसके बाद गर्भवती होने पर दो बार गर्भपात तक करा दिया।

यूपी के बारबंकी में कोतवाली में तैनात रहे सिपाही की मदद से युवक ने पहले तो किशोरी का ब्रेनवाश कर धर्मांतरण कराया फिर मजार पर मौलाना के पास कार के अंदर निकाह करा दिया। आरोप है कि आरोपी लगातार किशोरी का यौन उत्पीड़न करता रहा। गर्भवती होने पर दो बार गर्भपात तक करा दिया। बुधवार को किशोरी की मां ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद फतेहपुर कोतवाली में सिपाही समेत चार नामजद और आठ अन्य पर केस दर्ज किया गया। पुलिस तीन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

फतेहपुर क्षेत्र के एक गांव की मूल निवासी महिला कई माह से नगर फतेहपुर के एक मोहल्ले में नाबालिग पुत्री के साथ रह रही है। उसके पति की मौत हो चुकी है। पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में महिला ने बताया कि वर्ष 2024 में फतेहपुर कोतवाली में तैनात कांस्टेबल आसिफ ने पुत्री से सम्पर्क किया। फोन पर बातचीत के बाद सिपाही ने पुत्री का यौन शोषण का प्रयास किया। किशोरी के मना करने पर गरीबी का फायदा उठाकर धन देने के लालच के साथ अवैध धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने लगा। इसी दौरान सिपाही आसिफ ने किशोरी का सम्पर्क सऊदी में रहने वाले जावेद से कराया। कुछ दिनों बाद जावेद उसे अपने जीजा रेहान निवासी ग्राम चक थाना सफदरगंज के पास ले गया। रेहान और सिपाही आसिफ ने उसका सम्पर्क बाराबंकी के मोहल्ला कानूनगोयान निवासी हमजा से कराया। हमजा के साथ जावेद किशोरी को लेकर मसौली क्षेत्र में एक मजार पर मौलाना के पास पहुंचा। मौलाना और आधा दर्जन से अधिक लोगों ने वाहन में ही जबरन जावेद सेनिकाह करा दिया।

किशोरी की मां का आरोप है कि किशोरी के धर्मांतरण, यौन उत्पीड़न के सभी आरोपी संगठित गिरोहबंद हैं। इनके विरुद्ध शिकायत पर अब जान माल के हानि की धमकी दी जा रही है। प्रकरण को गंभीरता से लेकर एसपी विजय वर्गीय ने मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के बसारा गांव का है जावेद जावेद फतेहपुर कोतवाली के बसारा गांव का निवासी है। जावेद इंस्टाग्राम पर किशोरी से सम्पर्क के बाद उसका ब्रेनवाश करने में जुट गया। उसे बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया गया। इसके बाद सऊदी अरब से लौटे जावेद ने दो जनवरी 2026 को किशोरी का यौन शोषण कर धार्मिक ग्रन्थ पढ़ने तथा धर्म विशेष को सर्वोपरि होने की शिक्षा देने लगा। इस दौरान वह किशोरी का लगातार यौन शोषण करता रहा। किशोरी का गर्भपात भी कराया गया।