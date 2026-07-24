Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लड़की का ब्रेनवाश कर धर्मांतरण कराके निकाह, फिर 2 बार गर्भपात; सिपाही समेत 12 FIR

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

यूपी के बाराबंकी में धर्मांतरण का मामला सामने आया है।  यहां लड़की का ब्रेनवाश कर धर्मांतरण कराके निकाह किया। इसके बाद गर्भवती होने पर दो बार गर्भपात तक करा दिया।

बाराबंकी में लड़की का ब्रेनवाश कर धर्मांतरण कराके कार में निकाह किया। फिर 2 बार गर्भपात कराया।

यूपी के बारबंकी में कोतवाली में तैनात रहे सिपाही की मदद से युवक ने पहले तो किशोरी का ब्रेनवाश कर धर्मांतरण कराया फिर मजार पर मौलाना के पास कार के अंदर निकाह करा दिया। आरोप है कि आरोपी लगातार किशोरी का यौन उत्पीड़न करता रहा। गर्भवती होने पर दो बार गर्भपात तक करा दिया। बुधवार को किशोरी की मां ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद फतेहपुर कोतवाली में सिपाही समेत चार नामजद और आठ अन्य पर केस दर्ज किया गया। पुलिस तीन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

फतेहपुर क्षेत्र के एक गांव की मूल निवासी महिला कई माह से नगर फतेहपुर के एक मोहल्ले में नाबालिग पुत्री के साथ रह रही है। उसके पति की मौत हो चुकी है। पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में महिला ने बताया कि वर्ष 2024 में फतेहपुर कोतवाली में तैनात कांस्टेबल आसिफ ने पुत्री से सम्पर्क किया। फोन पर बातचीत के बाद सिपाही ने पुत्री का यौन शोषण का प्रयास किया। किशोरी के मना करने पर गरीबी का फायदा उठाकर धन देने के लालच के साथ अवैध धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने लगा। इसी दौरान सिपाही आसिफ ने किशोरी का सम्पर्क सऊदी में रहने वाले जावेद से कराया। कुछ दिनों बाद जावेद उसे अपने जीजा रेहान निवासी ग्राम चक थाना सफदरगंज के पास ले गया। रेहान और सिपाही आसिफ ने उसका सम्पर्क बाराबंकी के मोहल्ला कानूनगोयान निवासी हमजा से कराया। हमजा के साथ जावेद किशोरी को लेकर मसौली क्षेत्र में एक मजार पर मौलाना के पास पहुंचा। मौलाना और आधा दर्जन से अधिक लोगों ने वाहन में ही जबरन जावेद सेनिकाह करा दिया।

किशोरी की मां का आरोप है कि किशोरी के धर्मांतरण, यौन उत्पीड़न के सभी आरोपी संगठित गिरोहबंद हैं। इनके विरुद्ध शिकायत पर अब जान माल के हानि की धमकी दी जा रही है। प्रकरण को गंभीरता से लेकर एसपी विजय वर्गीय ने मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें:3 बहनों ने चुना एक ही जीवनसाथी, मंदिर में रस्मों का वीडियो खूब हो रहा वायरल

फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के बसारा गांव का है जावेद

जावेद फतेहपुर कोतवाली के बसारा गांव का निवासी है। जावेद इंस्टाग्राम पर किशोरी से सम्पर्क के बाद उसका ब्रेनवाश करने में जुट गया। उसे बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया गया। इसके बाद सऊदी अरब से लौटे जावेद ने दो जनवरी 2026 को किशोरी का यौन शोषण कर धार्मिक ग्रन्थ पढ़ने तथा धर्म विशेष को सर्वोपरि होने की शिक्षा देने लगा। इस दौरान वह किशोरी का लगातार यौन शोषण करता रहा। किशोरी का गर्भपात भी कराया गया।

ये भी पढ़ें:मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में बेड पर सो रही MBBS छात्रा को सांप ने डसा, हड़कंप
ये भी पढ़ें:अयोध्या में कार में मिला करोड़ों का खजाना, 3.5 कुंतल चांदी-सोने के जेवरात जब्त

कोतवाली इंस्पेक्टर अमित प्रताप सिंह ने बताया कि किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपितों के अलावा आठ अन्य के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीन आरोपितों को हिरासत ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।