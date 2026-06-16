हापुड़ के जंगल में मिली युवती की लाश, अपहरण के बाद हत्या की आशंका

हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवती की लाश मिली है। जांच में पता चला है कि वह घर से बैंक जाने की बात कहकर गई थी, उसके बाद से वह वापस नहीं लौटी थी।पुलिस प्रेम प्रसंग अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है।

UP News: यूपी के हापुड़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां हाफिजपुर थाना क्षेत्र में चितौली रोड पर उबारपुर के जंगल में मिले युवती के शव की शिनाख्त हो गई है। मृतका की पहचान बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भदस्याना की रहने वाली शिवानी के रूप में हुई है। युवती घर से बैंक जाने की बात कहकर गई थी, उसके बाद से वह वापस नहीं लौटी थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस प्रेम प्रसंग आदि बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

हाफिजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को उबारपुर के जंगल में कुछ लोगों ने एक युवती का शव पड़ा देखा था। शव मिलने की सूचना से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। मौके पर आसपास के ग्रामीण एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अरविंद चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। आसपास के लोगों की मदद से मृतका की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए थे। बताया गया था कि मृतका के सिर में चोट के निशान हैं।

पुलिस ने मृतका की शिनाख्त कराने के प्रयास शुरू किए और शव मिलने की जानकारी आसपास के थानों को दी थी। इसी बीच पता चला कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भदस्याना निवासी शिवानी सोमवार सुबह को घर से बैंक जाने के लिए कहकर गई थी, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी। पुलिस ने शिवानी के परिजन से संपर्क किया और शव की शिनाख्त कराई तो पता चला कि शव शिवानी का ही है।

शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने प्रेम प्रसंग समेत विभिन्न एंगलों पर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अरविंद चौधरी ने बताया कि प्रेम प्रसंग समेत अनेक बिंदुओं पर हत्याकांड की जांच की जा रही है। प्रयास है कि जल्द ही वारदात का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए।

बरेली में डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या उधर, बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के संजयनगर में सोमवार देर रात 21 वर्षीय डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर लौट रहे युवक को रास्ते में घेरकर पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर उसके सिर में गोली मार दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गंभीर हालत में परिजन युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।