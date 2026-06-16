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हापुड़ के जंगल में मिली युवती की लाश, अपहरण के बाद हत्या की आशंका

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, हापुड़
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हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवती की लाश मिली है। जांच में पता चला है कि वह घर से बैंक जाने की बात कहकर गई थी, उसके बाद से वह वापस नहीं लौटी थी।पुलिस प्रेम प्रसंग अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है।

हापुड़ के जंगल में मिली युवती की लाश, अपहरण के बाद हत्या की आशंका

UP News: यूपी के हापुड़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां हाफिजपुर थाना क्षेत्र में चितौली रोड पर उबारपुर के जंगल में मिले युवती के शव की शिनाख्त हो गई है। मृतका की पहचान बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भदस्याना की रहने वाली शिवानी के रूप में हुई है। युवती घर से बैंक जाने की बात कहकर गई थी, उसके बाद से वह वापस नहीं लौटी थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस प्रेम प्रसंग आदि बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

हाफिजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को उबारपुर के जंगल में कुछ लोगों ने एक युवती का शव पड़ा देखा था। शव मिलने की सूचना से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। मौके पर आसपास के ग्रामीण एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अरविंद चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। आसपास के लोगों की मदद से मृतका की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए थे। बताया गया था कि मृतका के सिर में चोट के निशान हैं।

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पुलिस ने मृतका की शिनाख्त कराने के प्रयास शुरू किए और शव मिलने की जानकारी आसपास के थानों को दी थी। इसी बीच पता चला कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भदस्याना निवासी शिवानी सोमवार सुबह को घर से बैंक जाने के लिए कहकर गई थी, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी। पुलिस ने शिवानी के परिजन से संपर्क किया और शव की शिनाख्त कराई तो पता चला कि शव शिवानी का ही है।

शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने प्रेम प्रसंग समेत विभिन्न एंगलों पर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अरविंद चौधरी ने बताया कि प्रेम प्रसंग समेत अनेक बिंदुओं पर हत्याकांड की जांच की जा रही है। प्रयास है कि जल्द ही वारदात का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए।

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बरेली में डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या

उधर, बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के संजयनगर में सोमवार देर रात 21 वर्षीय डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर लौट रहे युवक को रास्ते में घेरकर पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर उसके सिर में गोली मार दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गंभीर हालत में परिजन युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक के पिता राष्ट्रीय हिन्दू महासभा भारत के जिला सचिव हैं। उन्होंने बताया कि अर्जुन डेलापीर के पास एक बारातघर में डीजे बजाने का काम करता रहा। सोमवार रात करीब 11 बजे वह काम से घर लौट रहा था। उसी दौरान संजयनगर में ही रहने वाले एक युवक ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ अर्जुन को घेर लिया। आरोपियों ने पहले से उससे मारपीट की और फिर सिर में गोली मार दी। सूचना मिलने पर वे लोग मौके पर पहुंचे और अर्जुन को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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