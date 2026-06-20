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गिड़गिड़ता रहा पिता, बहू ने हॉकी मारकर तोड़ दिए दोनों हाथ; बेटे ने फरसा से की हत्या

Ajay Singh संवाददाता, बरेली (फरीदपुर)
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अलीगढ़ में एक पिता को उसके बेटे और बहू ने बेरहमी से कत्ल कर डाला, विवाद जमीन को लेकर था जिसे बेचने काे पिता तैयार नहीं। वारदात के दौरान पिता अपने बेटा-बहू के सामने गिड़गिड़ाकर जान बख्श देने की भीख मांगता रहा लेकिन दोनों ने रहम नहीं किया। बहू ने हॉकी से दोनों हाथ तोड़ दिए फिर बेटे ने फरसा मार दिया। 

गिड़गिड़ता रहा पिता, बहू ने हॉकी मारकर तोड़ दिए दोनों हाथ; बेटे ने फरसा से की हत्या

उत्तर प्रदेश के बरेली के फरीदपुर क्षेत्र के एक गांव में जमीन को लेकर पिता पुत्र में इतना ठन गई कि पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। बेटा-बहू हमलावर हुए तो पिता जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागा उसने कुंडी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन बेटा-बहू ने उसको जकड़ लिया। बेटे ने दोनों हाथ पकड़े और बहू ने हॉकी मारकर उन्हें तोड़ डाला। इसी दौरान बेटे ने पिता पर फरसे से हमला कर दिया। वारदात के मारे गए शख्स के दो और बेटे वहां मौजूद थे। उन्होंने पिता को बचाना भी चाहा लेकिन कुछ कर नहीं सके। बड़े बेटे और के हमले में घायल पिता को अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद बेटा-बहू फरार हैं। पुलिस के मुताबिक मारपीट की धारा में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमें हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी। आरोपी बेटे और बहू की तलाश में दबिश दी जा रही है।

घटना बरेली के फरीदपुर के ढकनी रजपुरी गांव की है। गांव के 60 वर्षीय डालचंद्र उर्फ डोरी लाल राठौर फेरी लगाकर ठेले पर मसाले बेचने का काम करते थे। गांव में ही डालचंद्र के पास 12 बीघा जमीन थी। जिसमें से वो चार बीघा कुछ समय पहले बेच चुका था। उससे जो रुपया मिला। तो उसने अपना घर बनवाया और कुछ पैसा बेटा बहू ने ले लिया। डालचंद्र के परिवार में बेटा गोपीचंद और उसकी पत्नी ज्ञान देवी के अलावा दो बेटे दीपू और प्रदीप है। बची हुई आठ बीघा जमीन को बेचने और उसका पैसा देने का दबाव गोपीचंद और ज्ञान देवी लगातार बना रहे थे।

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डालचंद्र ने जमीन बेचने से मना किया तो दोनों ने डालचंद्र की हत्या की योजना बनाई। 15 जून की सुबह पांच बजे डालचंद्र घर में सो रहे थे। इसी दौरान बेटा गोपीचंद और बहू ज्ञान देवी ने डालचंद्र्र को घर में बंद करके फरसे से हमला कर दिया। खून से लतपथ डालचंद्र जान बचाकर भागने लगे तो बेटे-बहू ने उन्हें आंगन में गिरा दिया। हॉकी से प्रहार कर दोनों हाथ तोड़ दिए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। आरोपी गोपीचंद और उसकी पत्नी ज्ञान देवी मौके से फरार हो गए। परिवार के लोग डालचंद्र को थाने लेकर गये। पुलिस ने उन्हें बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। शुक्रवार को डालचंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने डालचंद्र का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि मुकदमे में हत्या के आरोप को शामिल किया जाएगा। दोनों की गिरफ्तार के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

बेटों के सामने उतार दिया मौत के घाट

डालचंद्र के तीन बेटों में से दो मानसिक तौर पर बीमार हैं। वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। इसमें दीपू की उम्र 20 साल है और प्रदीप की उम्र 18 साल है। इन दोनों के सामने बड़े भाई ज्ञानचन्द्र और उसकी पत्नी ज्ञान देवी ने डालचंद्र को मौत के घाट उतार दिया। दोनों पिता को बचाना चाहते थे लेकिन कुछ कर नहीं सके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार पिता के साथ हो क्या रहा है? 15 जून की घटना के बाद जब डालचंद्र को बरेली लाया गया तो अन्य दोनों बेटे रिश्तेदारों के यहां चले गए।

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पिता गिड़गिड़ायाा, दरवाजा पकड़ा तो तोड़ दिए दोनों हाथ

जब डालचंद्र पर बेटे और बहू ने प्रहार किया तो पहले वह अपने बेटे और बहू के आगे गिड़गिड़ाया, जान की भीख मांगी। लेकिन जब उसे आभास हो गया कि दोनों उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो जान बचाने के लिए वो मुख्य द्वार की तरफ भागा। वो लोहे का गेट था। डालचंद्र ने कुंडी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उससे पहले ही बेटे-बहू ने उसे जकड़ लिया। फिर बेटे ने दोनों हाथ और बहू ने उन पर हॉकी मारकर दोनों हाथ तोड़ दिए।

शोर मचाते रहे लोग

डालचंद्र के मकान के अगल-बगल रहने वाले लोग शोर शराबा सुनकर अपनी छतों पर आ गए। उनके सामने घटना घटित हो रही थी लेकिन मुख्य द्वार बंद होने के कारण कोई बचाने नहीं पहुंच पाया। वो लोग छत पर शोर मचाते रहे। जब आरोपी पुत्र और बहू को इसका आभास हुआ कि सब देख रहे हैं तो वे दोनों को डालचंद्र को मरा समझकर वहां से भाग निकले।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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