Ghazipur News: छात्र की गोली मारकर हत्या, नहर किनारे मिला शव

Ghazipur News: एक युवक की गोली मारकर हत्या के बाद उसका शव सादात के करीमुल्लाहपुर गांव में नहर किनारे खेत में फेंक दिया गया। मृतक की पहचान 25 वर्षीय रोहित यादव के रूप में हुई है, जो वाराणसी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पुलिस अभी हत्या के कारणों की जांच कर रही है।

Ghazipur News: सादात, हिन्दुस्तान संवाद। शादियाबाद थाना क्षेत्र के करीमुल्लाहपुर गांव के पास गोली मारकर हत्या करने के बाद युवक का शव नहर किनारे खेत में फेंक दिया गया। गुरुवार को युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान 25 वर्षीय रोहित यादव पुत्र राजेंद्र यादव, निवासी रानीपुर थाना व जनपद मऊ के रूप में की, जो सादात के मरदापुर गांव स्थित अपने ननिहाल में रहता था। वह वाराणसी रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। शादियाबाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। करीमुल्लाहपुर में युवक की हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि रोहित की सिर में गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर साक्ष्य एकत्र किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है。

मृतक के परिवार की जानकारी मृतक के परिवार में बड़ा भाई राहुल यादव और बड़ी बहन सरिता हैं। बताते हैं कि रोहित वाराणसी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही शादियाबाद और अगल बगल के थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल, हत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच आगे बढ़ने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी।

कॉल डिटेल्स खंगाल रही पुलिस शादियाबाद पुलिस घटना का खुलासा करने के लिए कार्रवाई की शुरू कर दिया है। वह मृतक के मोबाइल के कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। पुलिस को पूरी उम्मीद है कि कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों को पकड़ा जा सकेगा। पुलिस इस मामले से जुड़े कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है। युवक की मृत्यु के मामले में कई एंगल पर पुलिस जांच कर कर रही है। हालांकि परिजनों से भी पुलिस ने युवक के संबंध में जानकारी लेते हुए किसी पर संदेह होने की जानकारी ली।

रोहित के गांव आने की थी नहीं जानकारी मृतक के बड़े भाई राहुल ने कहा रोहित कब गांव आया है इसकी मेरे परिवार को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हमारे गांव के प्रधान का सुबह 11.00 बजे फोन आया कि नहर के पास एक शव मिला है। सूचना मिलने पर वहां जाकर देखा तो वह छोटे भाई रोहित का शव था। वह वाराणसी में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। मृतक के मामा मनोज यादव ने कहा, रोहित एक साल से वाराणसी में रह रहा था। उससे फोन पर बात होती थी। सुबह 10 बजे फोन पर एक लड़के ने गाली-गलौज की शिकायत की थी। लेकिन व्यस्त होने के कारण दोबारा संपर्क नहीं कर पाया।