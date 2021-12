शेरमठ गांव के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत

पतार। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के सेर शेरमठ गांव के पास ट्रेन से कटकर एक युवक Youth dies after being hit by train near Shermath villageसूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शनिवार की रात शेरमठ गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव देखा गया। जहां इसकी सूचना करीमुद्दीनपुर थाना पुलिस को दी गयी। पुलिस शव की पहचान कराने में जुट गई। स्थानीय थाना क्षेत्र के ही ग्राम कुसहां निवासी करीब 20 वर्षीय आनंद यादव पुत्र दर्शन यादव के रूप में की गयी। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर इसकी सूचना थानाध्यक्ष प्रवीण यादव ने मृतक के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन आनन-फानन में करीमुद्दीनपुर थाना पहुंच कर उसकी पहचान की, जहां परिजन बिलखते रहे। पुलिस ने रविवार को शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।