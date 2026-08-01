Ghazipur News: योग शिविर में 108 बंदियों ने किया सहभाग
Ghazipur News: गाजीपुर जेल में जेल अधीक्षक जगदम्बा प्रसाद दुबे के निर्देश पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 108 बंदियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका और कपालभाति जैसे योगाभ्यास कराए गए। जेल अधीक्षक ने नियमित योगाभ्यास के महत्व पर जोर दिया।
Ghazipur News: गाजीपुर। जेल अधीक्षक जगदम्बा प्रसाद दुबे के निर्देश पर शनिवार को जिला कारागार गाजीपुर में योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 8 महिला एवं 100 पुरुष सहित कुल 108 बंदियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ओम एवं गायत्री मंत्र के उच्चारण तथा ऐरोबिक्स संगीत के साथ हुआ। शिविर का संचालन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ईशोपुर के योग प्रशिक्षक मुकेश यादव, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय महाहर के योग प्रशिक्षक धीरज राय तथा सैय्यद सलमान हैदर ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान बंदियों एवं कारागार कर्मियों को सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी तथा भुजंगासन सहित विभिन्न योगाभ्यास कराए गए।
जेल अधीक्षक जगदम्बा प्रसाद दुबे ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जेलर शेषनाथ यादव, उपकारापाल राजेश कुमार, रविन्द्र सिंह, शिक्षाध्यापक धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, अभय मौर्य सहित कारागार स्टाफ उपस्थित रहा।
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