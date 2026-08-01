Ghazipur News: सामुदायिक शौचालयों के महिला केयर टेकरों ने किया प्रदर्शन
Ghazipur News: गाजीपुर में सामुदायिक शौचालयों पर कार्यरत महिला केयर टेकरों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने मानदेय भुगतान में देरी और व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। महिला केयर टेकरों का कहना है कि उन्हें केवल छह हजार रुपये मिलते हैं, जो महंगाई के चलते परिवार चलाने के लिए अपर्याप्त है।
Ghazipur News: गाजीपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों पर कार्यरत महिला केयर टेकरों ने शनिवार को सरजू पांडेय पार्क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मानदेय भुगतान में देरी और वर्तमान भुगतान व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए बदलने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा। सामुदायिक शौचालय केयर टेकर एसोसिएशन के पदाधिकारी आकाश सागर का कहना था कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करने वाली इन महिला केयर टेकरों की समस्याएं पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ रही हैं। केयर टेकरों का मानदेय सीधे उनके व्यक्तिगत खातों में नहीं भेजा जाता, बल्कि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के खातों में आता है।
आरोप है कि इस व्यवस्था के कारण भुगतान में अनावश्यक देरी होती है और महिलाओं को अपना पैसा लेने के लिए बार-बार समूह के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त, भुगतान के दौरान पैसों के बंटवारे को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। यही नहीं महिला केयर टेकरों को प्रतिमाह मात्र छह हजार रुपये मानदेय मिलता है, जो मौजूदा महंगाई में परिवार चलाने के लिए अपर्याप्त है। मनिहारी ब्लॉक की केयर टेकर कलावती, निर्मला देवी और पूनम यादव, मरदह ब्लॉक की रजनी देवी का कहना था कि वे प्रतिदिन नियमित रूप से सामुदायिक शौचालयों की साफ-सफाई और देखरेख करती हैं, लेकिन उन्हें 10-10 महीने बाद किस्तों में मानदेय मिलता है। उनका कहना है कि समूह के खाते में भुगतान आने से अपना ही पैसा प्राप्त करने के लिए उन्हें काफी भागदौड़ और अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। महिला केयर टेकरों ने मांग की है कि उनका मानदेय सीधे उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में भेजा जाए।
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