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Ghazipur News: पत्नी का प्रेमी से पति ने करायी शादी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: बिरनो थाना क्षेत्र के शिवमन्दिर परिसर में एक महिला ने अपने पति की उपस्थिति में प्रेमी से शादी की। महिला ने करीब 17 वर्ष पूर्व विवाह किया था और उसके तीन पुत्र हैं। पति मजदूरी करता था, लेकिन पत्नी हाल ही में एक लड़के के साथ फरार हो गई थी। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी।

Ghazipur News: पत्नी का प्रेमी से पति ने करायी शादी

Ghazipur News: मरदह। बिरनो थाना क्षेत्र के पास स्थित शिवमन्दिर परिसर में रविवार को तीन बच्चों की मां का पति की उपस्थिति में प्रेमी से शादी करायी गयी। लोगों के गैर जनपद निवासी युवती की शादी करीब 17 वर्ष पूर्व नोनहरा थाना के एक गांव में हुई थी। दोनों से तीन पुत्र भी है। पति मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता था। पत्नी बीते दो दिन पूर्व एक गांव के लड़के के साथ फरार हो गयी। जिसके बाद ग्रामीणों ने ढ़ूढते हुए नेशनल हाइवे से पकड़कर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और पति की मौजूदगी में विवाह करा दिया गया।

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