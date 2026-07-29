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Ghazipur News: गंगुआ महादेव मंदिर में रुद्र महायज्ञ का हुआ समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: दुल्लहपुर के गंगुआ महादेव मंदिर में लोक मंगल के लिए चल रहे साप्ताहिक रुद्र महायज्ञ का समापन वैदिक मंत्रोच्चार और हवन-पूजन के साथ हुआ। यज्ञ पूर्णाहुति के बाद श्रद्धालुओं में महाप्रसाद का वितरण किया गया। महंत ने कहा कि यज्ञ से वातावरण की शुद्धि और आत्मिक शांति की अनुभूति होती है।

Ghazipur News: गंगुआ महादेव मंदिर में रुद्र महायज्ञ का हुआ समापन

Ghazipur News: दुल्लहपुर। क्षेत्र के गंगुआ महादेव मंदिर में लोक मंगल की कामना से चल रहे साप्ताहिक रुद्र महायज्ञ का समापन बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार और हवन-पूजन के साथ हुआ। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। यज्ञ पूर्णाहुति के बाद महाप्रसाद का वितरण शुरू हुआ, जिसे देर शाम तक श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। मंदिर के महंत श्री श्री 1008 मंगलदास महाराज ने बताया कि यज्ञ में दी गई आहुति से वातावरण की शुद्धि के साथ आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर यज्ञ, अनुष्ठान और पूजा-पाठ का आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

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कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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