Ghazipur News: धूप-छाव के बीच शाम को हुआ रिमझिम बारिश
Ghazipur News: गाजीपुर में गुरुवार को सुबह तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ा, लेकिन शाम को हल्की बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम 27°C दर्ज किया गया। किसानों ने इस बारिश को फसलों के लिए लाभदायक बताया। मौसम विभाग ने अगले एक-दो दिन बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई।
Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। जिले में गुरुवार को दिनभर धूप और बादलों की आंख-मिचौली का दौर चलता रहा। सुबह से तेज धूप निकलने के कारण लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और आसमान में घने बादल छा गए। शाम के समय शहर सहित कई इलाकों में हल्की रिमझिम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को उमस से काफी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार जिले का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के चलते शाम के समय लोगों ने राहत महसूस की।
शहर के पार्कों, प्रमुख चौराहों और बाजारों में लोग सुहाने मौसम का आनंद लेते नजर आए। वहीं किसानों का कहना है कि सावन के पहले दिन हो रही हल्की बारिश धान सहित अन्य खरीफ फसलों के लिए लाभदायक साबित होगी।हालांकि दिन में तेज धूप और उमस के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन शाम की फुहारों ने पूरे वातावरण को खुशनुमा बना दिया। मौसम विभाग ने अगले एक-दो दिनों तक बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने और मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अपनी दिनचर्या तय करने की सलाह दी गई है।
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