Ghazipur News: नगर में जलनिकासी व्यवस्था ध्वस्त
Ghazipur News: दिलदारनगर में जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से居民困扰。 बारिश के बाद कई जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। स्थानीय लोगों ने नालियों की सफाई और जल निकासी में सुधार की मांग की है, लेकिन विभाग स्थायी समाधान नहीं दे रहा है।
Ghazipur News: दिलदारनगर। नगर क्षेत्र में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग द्वारा स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। लोगों ने नगर प्रशासन से नालियों की सफाई और बेहतर जलनिकासी व्यवस्था कराने की मांग की है।
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