Ghazipur News: मलसा में पानी टंकी का निर्माण अधर में
Ghazipur News: भांवरकोल के मलसा गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत दो वर्ष पूर्व शुरू हुआ पानी टंकी का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। हालाँकि, अधिकारियों को कई बार सूचित करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिससे लोग प्रदूषित जल का सेवन करने को मजबूर हैं।
Ghazipur News: भांवरकोल, हिन्दुस्तान संवाद। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में शुमार जल जीवन मिशन विभागीय अधिकारियों की शिथिलता एवं हीलाहवाली से दम तोड़ रही है। जिसके चलते ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। क्षेत्र के मलसा गांव सभा में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए दो वर्ष पूर्व बन रही पानी टंकी का निर्माण अधूरा पड़ा है। जिससे पेयजल की आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण पेयजल के लिए हलकान हैं। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष वर्मा ने बताया कि दो साल पूर्व टंकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था जो आज भी विभागीय अधिकारियों की हिलाहवाली से निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है।
बावजूद अभी तक पेयजल की आपूर्ति शुरू नहीं होने से मजबूरन लोग हैंडपंप का प्रदूषित जल पीने को विवश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या के संबंध में जल निगम के अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। इस समस्या को लेकर जिले के आला अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर पेयजल आपूर्ति शुरू करने की मांग की गई है।
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