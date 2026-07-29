Ghazipur News: जलनिकासी नहीं होने से जलभराव
Ghazipur News: बारा गांव के निवासियों को जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों को कई बार सूचित करने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। ग्राम प्रधान द्वारा सफाई कर्मचारियों से प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति में बदलाव नहीं आया। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।
Ghazipur News: बारा। गहमर थाना क्षेत्र स्थित बारा गांव के निवासियों को जल निकासी की समस्या से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार अधिकारियों को तथा जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान आकर्षित कराने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान के कई बार सफाई कर्मचारियों द्वारा पानी निकालने का प्रयास भी किया गया लेकिन प्रयास निरर्थक साबित हुआ। ग्रामीण इरफान खान ने कहा कि दस लोगों ने मिलकर इस समस्या को ग्राम प्रधान द्वारा संचालित सफाई व्यवस्था को नाकाफी बताया। तो उनके द्वारा भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी सड़क पर गंदे पानी को लेकर कोई सुधार होता नहीं दिखा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।