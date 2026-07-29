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Ghazipur News: जलनिकासी नहीं होने से जलभराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: बारा गांव के निवासियों को जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों को कई बार सूचित करने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। ग्राम प्रधान द्वारा सफाई कर्मचारियों से प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति में बदलाव नहीं आया। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

Ghazipur News: जलनिकासी नहीं होने से जलभराव

Ghazipur News: बारा। गहमर थाना क्षेत्र स्थित बारा गांव के निवासियों को जल निकासी की समस्या से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार अधिकारियों को तथा जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान आकर्षित कराने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान के कई बार सफाई कर्मचारियों द्वारा पानी निकालने का प्रयास भी किया गया लेकिन प्रयास निरर्थक साबित हुआ। ग्रामीण इरफान खान ने कहा कि दस लोगों ने मिलकर इस समस्या को ग्राम प्रधान द्वारा संचालित सफाई व्यवस्था को नाकाफी बताया। तो उनके द्वारा भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी सड़क पर गंदे पानी को लेकर कोई सुधार होता नहीं दिखा।

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