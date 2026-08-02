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Ghazipur News: रिाहुहाीौैा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर में विपिन पाण्डेय ने अपने गांव के चार लोगों पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित के अनुसार, आरोपी ने लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे उसका पैर गंभीर रूप से घायल हुआ। जांच जारी है।

Ghazipur News: रिाहुहाीौैा

Ghazipur News: गाजीपुर (जंगीपुर)। जंगीपुर थाना में मुबारकपुर काजी गांव निवासी विपिन पाण्डेय पुत्र मनोज पाण्डेय ने गांव के ही चार लोगों पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित विपिन पाण्डेय के अनुसार, गांव निवासी राजू पाण्डेय किसी अन्य व्यक्ति से विवाद करने के बाद उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोप है कि राजू पाण्डेय, जितेन्द्र पाण्डेय, आदर्श पाण्डेय तथा उत्कर्ष पाण्डेय ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है कि उनके दाहिने पैर के घुटने का पहले ऑपरेशन हो चुका है, जिस पर भी लाठी से वार किया गया।

साथ ही आरोप है कि मारपीट के दौरान एक उंगली को दांत से काट लिया गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। जंगीपुर थानाध्यक्ष शिवमणि त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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