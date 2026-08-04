Ghazipur News: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना आजीविका मिशन का उद्देश्य

Ghazipur News: फोटो - 51महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना आजीविका मिशन का उद्देश्यमहिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना आजीविका मिशन का उद्देश्यमहिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना आजीविका म

Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से लाभांवित करने के लिए मंगलवार को संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यक्रम में अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और सीडीओ आलोक प्रसाद की उपस्थिति में विकास खण्ड सैदपुर और देवकली के परिसर में किया गया। डीएम ने बारी-बारी से उपस्थित समूह की महिलाओ से संवाद कर उनके कार्यों की जानकारी ली तथा और बेहतर ढंग से कार्य करने करने के लिए प्रेरित किया। जिलधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उन्हें स्वरोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं मिशन से जुड़े कर्मचारियों को निर्देशित किया कि शासन की ओर से संचालित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक निर्धारित समय में पहुंचाया जाय। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समूहों को बैंक ऋण, प्रशिक्षण, स्वरोजगार गतिविधियों एवं विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक पात्र परिवार का सर्वे कर उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की योजनाओं से जोड़ने की कार्रवाई पूरी करायी जाय।

इसे प्रोत्साहन देना डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। स्वयं सहायता समूह की ओर से किए जा रहे कार्यों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें बाजार उपलब्ध कराया जाय। उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग एवं बिक्री की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सशक्त होंगी तो उनका पूरा परिवार सशक्त होगा। इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी। कार्यक्रम के दौरान सैदपुर ब्लाक में ग्राम प्रशासकों को अच्छे कार्य करने पर डीएम ने प्रशस्ति पत्र देकर स्वागत किया। वहीं देवकली ब्लाक में आंगबाड़ी महिलाओं को चिल्डेªन ग्रोथ डिवाइस किट का वितरण किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य कार्यशाला में स्वयं सहायता समूहों के गठन, बैंक लिकेज, आजीविका गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वरोजगार योजनाओं एवं अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। उपस्थित अधिकारियों ने योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के संबंध में आवश्यक सुझाव एवं जानकारी साझा की। उन्होने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इससे लाभार्थी लाभांवित होकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान खंड विकास अधिकारी सैदपुर, देवकली सहित अन्य मौजूद रहे।