Ghazipur News: पेंशन के पात्रों को अपात्र बनाने वालों पर होगी कार्रवाई

Ghazipur News: गाजीपुर में वृद्धावस्था, दिव्यांग और निराश्रित महिला पेंशनधारकों का सत्यापन शुरू किया गया है। मृतकों और अपात्रों की पहचान की जा रही है, और जिन लाभार्थियों को गलत तरीके से मृतक दिखाया गया है, उनकी सत्यता भी परखी जाएगी। यह प्रक्रिया 15 तारीख तक पूरी करनी है।

Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों का सत्यापन शुरू हो गया है। इसमें मृतकों और अपात्रों को चिह्नित किया जा रहा है। जिन लाभार्थियों को मृतक दिखाकर उनकी पेंशन बंद कराई गई है, ऐसे लाभार्थियों की हकीकत भी सामने लाई जाएगी। पात्रों को अपात्र बनाने में जिन सत्यापन कर्ताओं का नाम सामने आएगा उन पर कार्रवाई भी होगी। गाजीपुर में करीब एक लाख 25 हजार वृद्धा, दस हजार दिव्यांग और 25 हजार विधवा पेंशनधारकों का सत्यापन होगा। समाज कल्याण विभाग से ये बुजुर्ग, निराश्रित महिला और दिव्यांग जीवन यापन के लिए पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इन लाभार्थियों का सत्यापन 15 तक पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है। शासन से आए निर्देश पर लाभार्थी पेंशनधारकों का सत्यापन कराया जा रहा है。

विभाग की ओर से पेंशन का लाभ विभाग की ओर से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल आय सीमा के तत वृद्धजनों को प्रतिमाह 1000 हजार की पेंशन डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। अब शासन के निदेश पर 10 प्रतिशत पेंशनरों का क्रॉस वेरिफिकेशन करते हुए सत्यापन की गुणवत्ता का परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

दंडात्मक कार्यवाही जिसके आधार पर जीवित पेंशनर्स को मृतक दर्शाए जाने वाले सत्यापनकर्ता अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ जिलाधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। शासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि वृद्धावस्था पेंशन में मृतक एवं अपात्र पेशनरों को सूची से बाहर कर उनके स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिलाया जाए।

नए वित्तीय वर्ष में सत्यापन नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में पेंशन भुगतान के लिए सूची में शामिल लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है।

पात्रता की शर्तें विभाग की ओर से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल आय सीमा के अन्तर्गत वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन डीबीटी के माध्यम से तिमाही प्रदान की जा रही है। लाभार्थी प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46 हजार रुपये और शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56 हजार 460 रुपये से कम होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में सत्यापन बीडीओ के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में एसडीएम के माध्यम से करवाया जाता है।

जीरो पावर्टी अभियान में चिह्नित परिवारों को पेंशन जीरो पावर्टी अभियान के तहत प्रदेश सरकार द्वारा हर गांव में 25 परिवार चिह्नित किए गए हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वृद्धजन चिह्नित किए गए हैं। इन परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। चिह्नित परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को भी सत्यापन के दौरान पात्रता के अनुसार आवेदन करवाए जाएंगे और उनको लाभ दिलवाया जाएगा।

जनपद में संबंधित गांवों में सत्यापन जनपद में वृद्धापेंशन, दिव्यांग, विधवा पेंशन धारक लाभार्थियों का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए संबंधित गांव के सचिव कर रहे है। सभी सचिवों को निर्धारित समय के अंदर सत्यापन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

पारसनाथ यादव, जिला दिव्यांगजन अधिकारी