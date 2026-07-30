Ghazipur News: विवाहिता का फंदे से लटकता मिला शव
Ghazipur News: नंदगंज के धरवां ग्राम सभा में 22 वर्षीय विवाहिता प्रीति बिन्द का शव फंदे पर लटका मिला। पति के साथ घरेलू विवादों के बाद, परिवारों में समझौता करने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन विवाहिता के पिता द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है।
Ghazipur News: नंदगंज, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के ग्राम सभा धरवां में फंदे पर लटकता 22 वर्षीय विवाहिता का शव मिला। गुरुवार की भोर में जानकारी होने पर दोनों पक्ष के लोग समझौता करते हुए दाह संस्कार के लिए जा रहे थे। इसी दौरान विवाहिता के चाचा ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने रास्ते में रोककर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय प्रीति बिन्द पुत्री रामू बिन्दु ग्राम विद्यापारा करीब डेढ़ वर्ष नंदगंज क्षेत्र के दयालू बिंद पुत्र बिजई बिंद से प्रेम विवाह की थी। ग्रामीणों के अनुसार पति पत्नी में आये दिन झगड़ा होती रहती थी।
यह दोनों परिवार से अलग होकर रहते थे। दादू बिंद मजदूरी करता था और शराब पीने का आदि था। लोगों ने बताया कि दयालू छत की ढलाई का काम करता है। वह करीब दो साल पहले विद्या पारा में काम कर रहा था। तभी से इसका प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व दोनों घर की रजामंदी से प्रेम-विवाह हो गया। शादी के दो चार माह बाद ही दोनों में विवाद होने लगा, फिर दोनों लड़की के पिता के पास नौकरी करने के लिए चले गये। हालांकि अभी एक माह पूर्व ही वहां से वापस आकर माता पिता से अलग रह रहे थे। दोनों पक्षों में समझौता की बात की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी उपनिरीक्षक औरंगजेब खान ने बताया कि विवाहिता के पिता की ओर से कोई भी तहरीर नहीं मिला है।
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