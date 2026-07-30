Ghazipur News: चिकित्सक पुत्र के निधन से बंद रहा बाजार
Ghazipur News: दुल्लहपुर के शिवपुरी मोहल्ला निवासी डॉक्टर प्रदीप गुप्ता के 21 वर्षीय पुत्र आर्यन गुप्ता का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। शोक में बाजार की दुकाने बंद रहीं। आर्यन अपने पिता के कार्यों में मदद करता था। व्यापार मंडल के सदस्यों ने परिवार को सांत्वना दी और श्रद्धांजलि अर्पित की।
Ghazipur News: दुल्लहपुर। स्थानीय बाजार के शिवपुरी मोहल्ला निवासी चिकित्सक प्रदीप गुप्ता के पुत्र 21 वर्षीय आर्यन गुप्ता की गुरुवार को सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। शोक में बाजार की दुकाने बंद रही। दो भाइयों तथा एक बहन में सबसे छोटे आर्यन घर पर ही रहकर चिकित्सक पिता के कार्यों में सहयोग करता था। व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश मद्धेशिया, बृजेश कुशवाहा, रामवृक्ष यादव, पारस गुप्ता, सुरेश साहू, अजय साहू समेत अन्य लोगों ने परिवार को सांत्वना देते हुए श्रद्धांजलि दी।
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