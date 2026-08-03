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Ghazipur News: नीलगाय से टकराकर गिरे दूध विक्रेता को वाहन ने कुचला, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर में सोमवार को देवकठिया के पास एक दूध विक्रेता रामजी यादव की नीलगाय से टकराने के बाद सड़क पर गिरने से मौत हो गई। पीछे से आ रहे एक वाहन ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात वाहन की तलाश शुरु कर दी।

Ghazipur News: नीलगाय से टकराकर गिरे दूध विक्रेता को वाहन ने कुचला, मौत

Ghazipur News: गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। जंगीपुर थाना क्षेत्र के देवकठिया के पास सोमवार की दोपहर में मार्ग पर अचानक नीलगाय आने से बाइक सवार दूध विक्रेता टकराकर गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे किसी वाहन ने कुचल दिया जिससे मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को बताकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार बद्दूसराय निवासी 52 वर्षीय रामजी यादव पुत्र अर्जुन यादव दूध बेचने का कार्य करते थे। वह प्रतिदिन की तरह सोमवार की सुबह मोटरसाइकिल से दूध लेकर गाजीपुर गए थे। दोपहर में घर लौटते समय देवकठिया के पास अचानक सामने नीलगाय आ जाने से उनकी बाइक उससे टकरा गई।

सड़क पर गिरते ही पीछे से आ रहे किसी वाहन ने कुचल दिया। मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। जंगीपुर थानाध्यक्ष शिवमणि त्रिपाठी ने बताया कि मृतक के पुत्र के तहरीर पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

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