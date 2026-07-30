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Ghazipur News: डीसीएम ने बाइक में मारी टक्कर, युवक गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: जमानियां में बुधवार को एक अनियंत्रित डीसीएम ने बाइक सवार विजय यादव को पीछे से टक्कर मारी, जिससे उसके दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद डीसीएम चालक फरार हो गया। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, और बाद में गाजीपुर रेफर कर दिया गया।

Ghazipur News: डीसीएम ने बाइक में मारी टक्कर, युवक गंभीर

Ghazipur News: जमानियां, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा हेतिमपुर स्थित राष्टीय मार्ग पर बुधवार की देर शाम एक अनियंत्रित डीसीएम ने आगे जा रहे बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। इस हादसे में युवक के दोनों पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। बड़ेसर गांव निवासी रामअवतार यादव के 25 वर्षीय पुत्र विजय यादव अपनी बाइक से कस्बा से स्टेशन स्थित अपने गंगा होटल की ओर जा रहा था। जैसे ही वह महिला महाविद्यालय के पास पहुंचा, तबतक पीछे से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

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टक्कर लगते ही विजय सड़क पर गिर गए और डीसीएम का पहिया पैरों पर चढ़ गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक डीसीएम छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उसे गाजीपुर के लिए रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक राम सजन नागर ने बताया कि तहरीर अभी नहीं मिली है।

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