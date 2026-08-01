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Ghazipur News: नलकूप के पट्टे में फंसकर घायल महिला ने तोड़ा दम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: करंडा के गाँव बड़हरियां में 55 वर्षीय माया देवी एक नलकूप के पट्टे में फंसकर घायल हो गईं। धान की रोपनी के दौरान उनकी साड़ी पुलिया के पट्टे में फंस गई थी, जिससे उनके गले में चोट आई। वाराणसी ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

Ghazipur News: नलकूप के पट्टे में फंसकर घायल महिला ने तोड़ा दम

Ghazipur News: करंडा, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सोकनी के बड़हरियां गांव में नलकूप के पट्टे में फंसकर 55 वर्षीय घायल घायल माया देवी की वाराणसी ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। जानकारी के अनुसार पेबारु राम की पत्नी माया देवी 23 जुलाई के दिन धान की रोपनी कर रही थी। किसी कार्यवश नलकूप की तरफ गयी। जहां उनकी साड़ी हवा के झोंके से उड़कर पुलिया के पट्टे में फंस गयी। पुलिया के खिंचाव से साड़ी गले में लिपट गयी। जहां खिंचाव से उनके गले की हड्डी में फैक्चर हो गया। स्वजन आनन-फानन में जिला चिकित्सालय ले गए।

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जहां चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था को देखते हुए ट्रामा सेंटर बीएचयू के लिये रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान आठवें दिन शुक्रवार की भोर में उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार स्थानीय गंगा घाट पर किया गया। इनके दो पुत्र व दो पुत्रियां है।

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