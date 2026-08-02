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Ghazipur News: श्रावण मेले को लेकर गाजीपुर में डायवर्जन लागू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर में श्रावण मेला और श्रावण शिवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष डायवर्जन योजना लागू की गई है। यह व्यवस्था 30 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। भारी वाहनों के लिए अलग रूट निर्धारित किया गया है, जबकि आपातकालीन वाहनों को छूट मिलेगी।

Ghazipur News: श्रावण मेले को लेकर गाजीपुर में डायवर्जन लागू

Ghazipur News: गाजीपुर। श्रावण मेला और श्रावण शिवरात्रि के मद्देनजर जिले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष डायवर्जन योजना लागू की है। यह व्यवस्था 30 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रत्येक रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। डायवर्जन 2/3, 9/10, 16/17 और 23/24 अगस्त को लागू रहेगा, जबकि 11 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर भी विशेष यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी।

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डायवर्जन योजना

योजना के तहत भूतहियाटांड़ (सैनिक चौराहा) से आने वाले यात्री वाहन केवल लंका तिराहे तक जा सकेंगे। वहां से आगे विशेश्वरगंज की ओर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। रौजा तिराहे से किसी भी प्रकार के भारी और मध्यम वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मुहम्मदाबाद की ओर से आने वाले भारी वाहनों को नोनहरा के अटवा मोड़ से कासिमाबाद की ओर डायवर्ट किया जाएगा, जबकि हल्के वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से शहर भेजा जाएगा।

रोडवेज बसों के संचालन

रोडवेज बसों के संचालन के लिए भी अलग रूट निर्धारित किया गया है। गाजीपुर डिपो से चलने वाली बसें स्टेशन मार्ग, फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग, बद्रीचंद्र पोखरा और मिरनपुर शक्का होते हुए हाईवे पर जाएंगी। वाराणसी की ओर से आने वाली बसें महाराजगंज के बजाय चौकिया ओवरब्रिज और बद्रीचंद्र पोखरा मार्ग से डिपो पहुंचेंगी।

डायवर्जन के लिए बैरियर

आजमगढ़, मऊ, चिरैयाकोट, सैदपुर, खानपुर, जंगीपुर, मरदह और जमानियां की ओर से आने वाले भारी वाहनों के लिए भी अलग-अलग स्थानों पर बैरियर लगाकर डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एंबुलेंस, मरीज वाहन, स्कूल वाहन और फायर टेंडर जैसे आपातकालीन वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

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इन तिथियों पर रहेगा डायवर्जन

2/3 अगस्त

9/10 अगस्त

11 अगस्त (श्रावण शिवरात्रि)

16/17 अगस्त

23/24 अगस्त

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समय: प्रत्येक रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक।

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इन वाहनों को रहेगी छूट

एंबुलेंस एवं मरीज वाहन

फायर टेंडर

स्कूली वाहन

अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के वाहन

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यातायात बाधित होने या किसी बड़े वाहन के खराब होने की स्थिति में प्रशासन ने हनुमंत क्रेन सर्विस (मोबाइल: 9415555515) की सहायता लेने की व्यवस्था भी की है।

FAQs

डायवर्जन योजना कब से शुरू होगी?
डायवर्जन योजना 30 जुलाई से शुरू होगी।
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