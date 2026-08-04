Ghazipur News: आज निकलेगा जुलूस-ए-गुलज़नगाह व हज़रत इमाम हुसैन का जुलूस

Ghazipur News: आज निकलेगा जुलूस-ए-गुलज़नगाह व हज़रत इमाम हुसैन का जुलूस
Ghazipur News: आज निकलेगा जुलूस-ए-गुलज़नगाह व हज़रत इमाम हुसैन का जुलूसकी ओर से दी गई है। जुलूस रात नौ बजे से मोहल्ला नूरुद्दीनपुरा स्थित राजा हुसैन मरहूम के मकान से प
Ghazipur News: गाजीपुर। मुहर्रम पर पांच अगस्त बुधवार को शहर में जुलूस-ए-गुलज़नगाह व हज़रत इमाम हुसैन का जुलूस परंपरागत तरीके से निकाला जाएगा। यह जानकारी अंजुमन गुलज़ारे मातम (दोतंजो) और ताजियादारान कमेटी, मोहल्ला नूरुद्दीनपुरा की ओर से दी गई है। जुलूस रात नौ बजे से मोहल्ला नूरुद्दीनपुरा स्थित राजा हुसैन मरहूम के मकान से प्रारंभ होगा। जुलूस का नेतृत्व अंजुमन हुसैनिया करेगी, जबकि इसके सचिव अनवर हुसैनिया होंगे। मातम और नौहाख्वानी के साथ जुलूस अपने परंपरागत मार्ग से होते हुए कदीमी रास्तों से गुजरेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जुलूस 3 बजे इमामबाड़ा आगा साहब मरहूम, मोहल्ला सट्टी मस्जिद, पुलिस चौकी खुदाईपुरा, थाना कोतवाली क्षेत्र, गाजीपुर पहुंचकर संपन्न होगा।
इसके अलावा उसी दिन जुलूस चौकी और अलम भी आयोजित किया जाएगा। यह जुलूस रात नौ बजे सगीर हसन के इंतजाम में अपने कदीमी चौक से उठेगा और नौहा व मातम के साथ विभिन्न मार्गों से होकर रात लगभग दो बजे इमामबाड़ा बिन आगा साहब मरहूम, मोहल्ला सट्टी मस्जिद, पुलिस चौकी खुदाईपुरा पहुंचकर समाप्त होगा। आयोजकों ने बताया कि दोनों धार्मिक जुलूस पारंपरिक अकीदत, अनुशासन और गमगीन माहौल में निकाले जाएंगे।
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