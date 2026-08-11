Ghazipur News: तिरंगा देश का गौरव और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक : सपना सिंह

Ghazipur News: गाजीपुर (देवकली)। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी देवकली मंडल की तरफ से तिरंगा यात्रा मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुशवाहा के मौजूदगी और जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह के नेतृत्व में निकाला गया। जलूस ब्लॉक मुख्यालय देवकली, माऊपारा, मुस्लिमपुर, पहाङपुर, बासूचक होते हुए धनईपुर ग्राम मे स्थित अमर शहीद संजय यादव की प्रतिमा पर माल्यापर्ण करने के बाद समाप्त हुआ। रास्ते मे बाइक सवार कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते रहे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से वातावरण देशभक्ति से सराबोर रहा। यात्रा में युवाओं की विशेष भागीदारी रही और मार्ग में लोगों ने उत्साह के साथ इसका स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने कहा कि तिरंगा देश के गौरव और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तिरंगा भारत की पहचान के साथ-साथ देश की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और वीरता का प्रतीक है। देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले वीर शहीदों का त्याग सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा。