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Ghazipur News: तिरंगा देश का गौरव और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक : सपना सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर (देवकली)। स्वतंत्रता दिवस से पहले भाजपा देवकली मंडल द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अमर शहीद संजय यादव की प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रभक्ति के नारों से वातावरण गुंजायमान रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने तिरंगे को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया।

तिरंगा देश का गौरव और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक : सपना सिंह
तिरंगा देश का गौरव और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक : सपना सिंह

Ghazipur News: गाजीपुर (देवकली)। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी देवकली मंडल की तरफ से तिरंगा यात्रा मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुशवाहा के मौजूदगी और जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह के नेतृत्व में निकाला गया। जलूस ब्लॉक मुख्यालय देवकली, माऊपारा, मुस्लिमपुर, पहाङपुर, बासूचक होते हुए धनईपुर ग्राम मे स्थित अमर शहीद संजय यादव की प्रतिमा पर माल्यापर्ण करने के बाद समाप्त हुआ। रास्ते मे बाइक सवार कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते रहे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से वातावरण देशभक्ति से सराबोर रहा। यात्रा में युवाओं की विशेष भागीदारी रही और मार्ग में लोगों ने उत्साह के साथ इसका स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने कहा कि तिरंगा देश के गौरव और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तिरंगा भारत की पहचान के साथ-साथ देश की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और वीरता का प्रतीक है। देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले वीर शहीदों का त्याग सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा。

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तिरंगा यात्रा का महत्व

उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा लोगों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखते हुए देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वाह करे।

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अमर शहीद की श्रद्धांजलि

अमर शहीद संजय यादव की प्रतिमा पर अमर शहीद की पत्नी राधिका देवी, पुत्र गौरव यादव,अजय यादव, जिला पंचायत सदस्य अभय प्रकाश सिंह, जिला उपाध्यक्ष दयाशंकर पाण्डेय, नरेन्द्र कुमार मौर्य, तेरसू यादव, दीलीप गुप्ता, पुनवासी राम, ललिता कुशवाहा, श्रीकांत सिंह, मुजीबरहमान, गुरूप्रसाद गुप्ता, सतेन्द्र कुमार सिंह, प्रवीण त्रिपाठी, राजेश जायसवाल सहित अन्य मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

तिरंगा यात्रा कब आयोजित की गई थी?
तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस के पूर्व मंगलवार को आयोजित की गई थी।
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