Ghazipur News: धमकाने पर नगर पंचायत अध्यक्ष समेत दो पर मुकदमा
Ghazipur News: गाज़ीपुर में बहादुरगंज नगरपालिका के अध्यक्ष रेयाज अंसारी के खिलाफ एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पुराना मुकदमा वापस न लेने पर आरोपियों ने शिकायतकर्ता को धमकाया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए अध्यक्ष सहित दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
Ghazipur News: गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। आईएस-191 गैंग के सक्रिय सदस्य बहादुरगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष रेयाज अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कस्बा के रहने वाले व्यक्ति ने पुराना मुकदमा वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने चेयरमैन समेत दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बहादुरगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या-पांच, मोहल्ला डकीनगंज निवासी वसीम अहमद ने तहरीर दी है। आरोप लगाया है कि बृहस्पतिवार की सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह अपने घर के पास स्थित एक पान की दुकान पर खड़ा था।
इसी दौरान बाइक से पहुंचे दोनों आरोपियों ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए न्यायालय में विचाराधीन पुराने मुकदमे को 10 दिन के भीतर वापस लेने का दबाव बनाया। आरोप है कि मुकदमा वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों के व्यवहार से वह और उनका परिवार भयभीत है तथा उन्होंने सुरक्षा के साथ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर बहादुरगंज चेयरमैन रेयाज अहमद अंसारी और इरशाद अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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