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Ghazipur News: शिव मंदिर की दानपेटी तोड़कर चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: मरदह के नवनिर्मित शिव मंदिर में अज्ञात चोरों ने दानपेटी तोड़कर लगभग 25 हजार की नकदी चोराई। घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली जब उन्होंने दानपेटी को खेत में पाया। डायल 112 पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है।

Ghazipur News: शिव मंदिर की दानपेटी तोड़कर चोरी

Ghazipur News: मरदह। थाना क्षेत्र मरदह के नवनिर्मित शिव मंदिर में बुधवार की देर रात अज्ञात चोरों ने दानपेटी तोड़कर लगभग 25 हजार की नकदी चोरी कर ली। वारदात के बाद चोर दानपेटी को मंदिर से करीब 300 मीटर दूर खेत में फेंककर फरार हो गए। सुबह टहलने निकले ग्रामीणों ने खेत में पड़ी दानपेटी देखकर इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दिया। सावन के पहले दिन धार्मिक स्थल पर चोरी होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस अज्ञात चोर की तलाश में जुटी हुई है।

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