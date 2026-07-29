Ghazipur News: छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री से वार्ता कराने के लिए सौंपा पत्रक
Ghazipur News: गाजीपुर में छात्रों ने एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से एसडीएम से मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विश्वविध्यालय की मांग की। छात्र नेताओं का कहना है कि गाजीपुर में 360 से अधिक महाविद्यालय हैं, लेकिन एक भी राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अन्य जिलों में जाना पड़ता है।
Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। जनपद में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर बुधवार को छात्रसंघ का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम सदर विनोद जोशी से मिलकर डीएम को संबोधित पत्रक सौपा। छात्रनेताओं ने मांग किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजीपुर आगमन के दौरान शिष्टाचार भेंट एवं वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल का नाम आधिकारिक प्रोटोकॉल सूची में शामिल किया जाय। यदि किसी कारणवश सीधी वार्ता संभव न हो पाए, तो छात्रों का यह मांग पत्र मुख्यमंत्री तक हर हाल में पहुंचाया जाए ताकि क्षेत्र के युवाओं और छात्र-छात्राओं की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो सके। पीजी कालेज के पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय ने कहा कि गाजीपुर पूर्वांचल का एक प्रमुख जनपद है, जहां 360 से अधिक महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं।
इसके बावजूद आज तक यहां एक भी राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, जिसके कारण गाजीपुर 'विश्वविद्यालय विहीन' बना हुआ है। विश्वविद्यालय के अभाव में उच्च व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यहां के छात्र-छात्राओं को मजबूरन दूसरे जिलों या राज्यों का रुख करना पड़ता है। इससे मध्यमवर्गीय व किसान परिवारों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ता है और कई प्रतिभावान ग्रामीण छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इस दौरान अभिषेक पांडेय, विकास यादव, निलेश बिन्द, विशाल मौर्या, विवेक प्रधान, अमृतांश बिन्द, रजनीश राय, अभिनव रंजन, सुधांशु पांडे सहित अन्य मौजूद रहे।
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