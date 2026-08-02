Ghazipur News: प्राध्यापकों संग छात्रों ने लिया नशामुक्ति का संकल्प
Ghazipur News: समता पीजी कॉलेज सादात में रविवार को युवाओं को नशा मुक्त जीवन का संदेश देने के उद्देश्य से एक सामूहिक संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम उच
Ghazipur News: सादात, हिन्दुस्तान संवाद। समता पीजी कॉलेज सादात में रविवार को युवाओं को नशा मुक्त जीवन का संदेश देने के उद्देश्य से एक सामूहिक संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम उच्चाधिकारियों एवं क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित हुआ।आज ही प्रधानमंत्री ने भी देशव्यापी "नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान" का भी शुभारंभ किया। महाविद्यालय में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन नशा मुक्त कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. ब्रजेन्द्र सिंह एवं एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. बलवंत यादव के निर्देशन में संपन्न हुआ। आरम्भ में सामूहिक राष्ट्रगान हुआ। तत्पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ. पीयूष वर्मा ने जीवन में नशा के दुष्प्रभावों और दुष्परिणामों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
उपस्थित प्राध्यापकों, छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री के 'युवा संवाद कार्यक्रम' को लाइव देखा और सुना। इस अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. सुरेंद्र प्रताप सिंह यादव, डॉ. जयप्रकाश सिंह यादव, अवनीश कुमार राय, शिवाजी, अभिषेक यादव, चंदन यादव, अरुण सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने 'नशा मुक्ति शपथ' ग्रहण किया।प्रतिभागियों ने इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए समाज को नशामुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प लिया।
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