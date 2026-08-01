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Ghazipur News: महाहर धाम में नई पुलिस चौकी शुरू, कड़ी होगी सुरक्षा व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: महाहर धाम में सावन के पहले सोमवार से श्रावण मास कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने की। सभी विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद सुरक्षा, सफाई, पेयजल, चिकित्सा सेवाएं और ट्रैफिक व्यवस्था की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया।

Ghazipur News: महाहर धाम में नई पुलिस चौकी शुरू, कड़ी होगी सुरक्षा व्यवस्था

Ghazipur News: मरदह, हिन्दुस्तान संवाद। महाहर धाम में सावन के प्रथम सोमवार के दिन से प्रारंभ होने वाली श्रावण मास कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। वहीं मंदिर परिसर में एक पुलिस चौकी का शुभारंभ भी किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कांवड़ मार्ग पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा नियमित रूप से सफाई कर्मियों की तैनाती की जाए। पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, अस्थायी शौचालय, चिकित्सा सुविधा, विश्राम स्थल तथा प्राथमिक उपचार केंद्रों की पर्याप्त व्यवस्था समय से पूर्ण कर ली जाए।

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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर तत्काल उसका निराकरण कराया जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रभावी ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी तथा पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार भ्रमण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई दल एवं नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखा जाए। बैठक में विद्युत, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल निगम, नगर निकाय, अग्निशमन, परिवहन तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी एवं महाहर धाम के ट्रस्टी उपस्थित रहे।

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