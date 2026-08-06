Ghazipur News: एसबीआई ने चलाया विशेष वेतन खाता अभियान
Ghazipur News: नगसर के कम्पोजिट विद्यालय विशुनपुरा में भारतीय स्टेट बैंक ने एक विशेष वेतन खाता अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य शिक्षकों को स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज का लाभ देना है। नए वेतन खाते खोले गए और पुराने खातों को नए पैकेज में परिवर्तित किया गया। 11 पौधे भी लगाए गए।
Ghazipur News: नगसर, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के कम्पोजिट विद्यालय विशुनपुरा में बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से विशेष वेतन खाता अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान एसबीआई और बेसिक शिक्षा विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज (एसजीएसपी) का लाभ उपलब्ध कराना है। अभियान के दौरान शिक्षकों के नए वेतन खाते खोले गए तथा पुराने खातों को एसजीएसपी सैलरी अकाउंट में परिवर्तित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 11 विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी लगाए गए। एसबीआई मुख्य शाखा के सहायक प्रबंधक आलोक कुमार पाण्डेय ने एसजीएसपी पैकेज की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें न्यूनतम शेष राशि रखने की बाध्यता नहीं है।
साथ ही व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एयर एक्सीडेंटल बीमा, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, लॉकर शुल्क में रियायत, निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड, पारिवारिक बैंकिंग सुविधा तथा विभिन्न ऋणों पर रियायती ब्याज जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानाध्यापक संत कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लेकर इस योजना का लाभ उठाया। शिक्षकों ने अभियान की सराहना करते हुए इसे लाभकारी बताया। इस अवसर पर सुधाकर सिंह, मंगलदीप सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, अरशद हसन, विनोद सिंह, सुषमा गुप्ता, मिथिलेश सिंह, भारत सिंह, रमेश सिंह, संजय कुमार सिंह, अजीत कुमार सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।