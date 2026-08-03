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Ghazipur News: बारिश में जलमग्न गड्ढा मरम्मत की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: दुल्लहपुर में रेलवे वर्कशॉप के पास आरसीसी बाईपास मार्ग पर एक गहरा गड्ढा बना हुआ है। बारिश के पानी से इसे देखना मुश्किल हो गया है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग गड्ढे को शीघ्र भरे जाने की मांग कर रहे हैं।

Ghazipur News: बारिश में जलमग्न गड्ढा मरम्मत की मांग

Ghazipur News: दुल्लहपुर। स्थानीय रेलवे वर्कशॉप की पूर्वी चहारदीवारी से सटे बाजार से अमारी रेलवे गेट तक जाने वाले आरसीसी बाईपास मार्ग पर पांडेयपुरा दक्षिणी रेलवे फाटक और कप्तान गुप्ता आटा चक्की के पास करीब दो फीट गहरा गड्ढा बना हुआ है। बारिश का पानी भर जाने से इसकी गहराई दिखाई नहीं देती, जिससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने मार्ग को शीघ्र गड्ढामुक्त कराने की मांग की है।

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