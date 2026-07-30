Ghazipur News: बूढ़ेनाथ घाट पर आरएसएस करेगा श्रम साधना
Ghazipur News: सैदपुर। नगर के बूढ़ेनाथ महादेव गंगा घाट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला सैदपुर की ओर
Ghazipur News: सैदपुर। नगर के बूढ़ेनाथ महादेव गंगा घाट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला सैदपुर की ओर से शुक्रवार सुबह श्रम साधना का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य श्रावण मास में नदियों को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है। आरएसएस के नगर कार्यवाहक दयानंद ने बताया कि ‘स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही शिव सेवा’ के संकल्प के तहत इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्रम साधना (सेवा) यज्ञ में प्रांत पर्यावरण संयोजक कृष्ण मोहन की विशेष उपस्थिति रहेगी। उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर स्वच्छता अभियान में सहभागिता करें और गंगा संरक्षण के प्रयासों को मजबूत बनाएं।
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