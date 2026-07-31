Ghazipur News: स्वयंसेवकों ने श्रमदान कर मंदिर और घाट पर की सफाई
Ghazipur News: सैदपुर में शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर परिसर में श्रम-साधना यज्ञ का आयोजन किया गया। स्वयंसेवकों ने मंदिर और आसपास के क्षेत्र की सफाई की, स्वच्छता का संदेश दिया। मुख्य अतिथि कृष्ण मोहन ने स्वच्छता को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताते हुए सभी नागरिकों को इस दिशा में सक्रिय रहने का आह्वान किया।
Ghazipur News: सैदपुर। नगर के अतिप्राचीन बूढ़ेनाथ महादेव मन्दिर स्थित गंगा घाट व मन्दिर परिसर में शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सैदपुर नगर की ओर से श्रम-साधना (सेवा) यज्ञ का आयोजन किया गया। इस सेवा कार्य में दर्जनों स्वयंसेवकों ने उत्साह, अनुशासन एवं समर्पण भाव के साथ श्रमदान कर मंदिर परिसर तथा उसके आसपास के क्षेत्र की सफाई की। स्वयंसेवकों ने झाड़ू लगाकर, कूड़ा-कचरा एकत्रित कर तथा परिसर को स्वच्छ बनाकर समाज में स्वच्छता एवं सेवा का प्रेरक संदेश दिया। कार्यक्रम के पश्चात मुख्य अतिथि प्रांत पर्यावरण संयोजक कृष्ण मोहन ने कहा कि स्वच्छता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ समाज की आधारशिला है।
प्रत्येक नागरिक यदि अपने घर, मोहल्ले, मंदिर तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता को अपना दायित्व मानकर नियमित श्रमदान करे, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन स्वतः दिखाई देगा। उन्होंने स्वयंसेवकों से सेवा, संस्कार और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में निरंतर सक्रिय रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों ने "स्वच्छता ही सेवा - स्वच्छता ही शिव सेवा " के भाव को चरितार्थ करते हुए श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि श्रमदान केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रति उत्तरदायित्व, अनुशासन और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। सेवा कार्य में स्थानीय नागरिकों ने भी रुचि दिखाई और स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना की।
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